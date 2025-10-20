Governo abra vagas para trabalhar nas praias do Paraná durante a temporada de Verão

Redação - Folha Extra

PARANÁ - Acadêmicos interessados em participar das ações do Verão Maior Paraná 2025/2026 têm até o dia 29 de outubro para se inscrever no Edital de Chamamento Público nº 01/2025, publicado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES). A seleção contempla estudantes dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação, que irão atuar nas atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante a temporada de verão.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no site oficial da Secretaria do Esporte. Ao todo, o edital oferece 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação. Os selecionados participarão de um processo de capacitação entre os dias 11 e 16 de novembro, em Pontal do Paraná, no Litoral. A hospedagem e a alimentação serão custeadas pela Paraná Esporte, enquanto o transporte até o local será de responsabilidade dos participantes.

Para concorrer, é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior pública ou privada do Paraná. No momento da inscrição, o candidato deve anexar, em formato PDF, o histórico escolar, declaração de matrícula, CPF, e-mail, número de WhatsApp e endereço completo. Acadêmicos do curso de Turismo precisam incluir certificado de proficiência em língua estrangeira, enquanto os de Comunicação devem apresentar um portfólio.

A lista dos selecionados será divulgada no dia 4 de novembro de 2025, no site www.esporte.pr.gov.br. Segundo o coordenador das ações da SEES no Verão Maior Paraná, Mauro Cachel, o processo de capacitação prepara os estudantes para vivenciar na prática o trabalho realizado durante o evento. Já o diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, destaca que a experiência fortalece a formação profissional e oferece uma oportunidade de aprendizado e integração com o público.

O Verão Maior Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado que reúne diversas secretarias e órgãos públicos para oferecer infraestrutura, saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores durante a temporada. Na edição anterior, o programa registrou mais de 2,4 milhões de atendimentos e atraiu 1,8 milhão de pessoas para os 33 shows gratuitos realizados entre janeiro e fevereiro.