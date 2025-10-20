8°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Carro de Siqueira Campos se envolve em acidente com morte em Jaguariaíva

Colisão entre dois veículos aconteceu após o motorista tentar desviar de um andarilho que cruzava a rodovia PR151

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
20/10/2025 às 09h35 Atualizada em 20/10/2025 às 10h58
Carro de Siqueira Campos se envolve em acidente com morte em Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um motorista morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (19) na rodovia PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O carro da vítima foi atingido por outro veículo após o motorista desviar de um pedestre que estava cruzando a rodovia.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu um automóvel Chevrolet Cruze e um VW Gol. Conforme os relatos colhidos no local, o Cruze com placas de Siqueira Campos seguia sentido Piraí do Sul a Jaguariaíva e o VW Gol no sentido contrário quando, na altura do km 232, os motoristas foram surpreendidos por um andarilho cruzando a rodovia e, ao tentarem desviar do pedestre, acabaram se envolvendo em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, o homem que dirigia o Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista e a passageira do Cruze tiveram ferimentos moderados. O pedestre também foi atingido e teve ferimentos leves. As vítimas foram levadas ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Empresários participaram do Congresso em busca de ampliar suas oportunidades no mercado. Foto: Thiago Pomkerner
NOVAS OPORTUNIDADES Há 6 horas

Empresários do setor madeireiro da região participam de Congresso em busca de inovação

Lideranças do setor participaram do 12º Congresso Nacional Moveleiro, em uma missão organizada por ACIAJA e Sebrae com foco na inovação, novos mercados e fortalecimento produtivo

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
TRÂNSITO Há 11 horas

Idoso morre em acidente entre dois carros em estrada rural

Colisão aconteceu em uma estrada que dá acesso ao bairro do Sertão em Jaguariaíva

 Mutirão será organizado pela Agência do Trabalhador. Foto: Divulgação
MUTIRÃO DE EMPREGOS Há 4 dias

Jaguariaíva vai ter mutirão com várias vagas de empregos na semana que vem

Mutirão acontece na próxima quarta-feira (22) na Praça Getúlio Vargas; interessados devem levar currículos e CPF

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Acidente de trabalho mata homem natural de Jaguariaíva

Atualmente vítima estava trabalhando em Santa Catarina quando foi atingido na cabeça por uma máquina

 Imagem Ilustrativa. Foto: Ari Dias
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL Há 5 dias

Motorista acaba preso após mostrar as partes íntimas para atendente de pedágio em Jaguariaíva

Homem ainda cometeu o mesmo ato contra outra atendente na cidade de Carambeí, onde foi preso por importunação sexual

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados