Carro de Siqueira Campos se envolve em acidente com morte em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um motorista morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (19) na rodovia PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O carro da vítima foi atingido por outro veículo após o motorista desviar de um pedestre que estava cruzando a rodovia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu um automóvel Chevrolet Cruze e um VW Gol. Conforme os relatos colhidos no local, o Cruze com placas de Siqueira Campos seguia sentido Piraí do Sul a Jaguariaíva e o VW Gol no sentido contrário quando, na altura do km 232, os motoristas foram surpreendidos por um andarilho cruzando a rodovia e, ao tentarem desviar do pedestre, acabaram se envolvendo em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, o homem que dirigia o Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista e a passageira do Cruze tiveram ferimentos moderados. O pedestre também foi atingido e teve ferimentos leves. As vítimas foram levadas ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.