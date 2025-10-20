Carregador de celular: uso errado pode causar incêndios e explosões, alerta Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Hoje em dia, andar com o celular descarregado é quase missão impossível - seja em casa, no trabalho, no lazer ou até no carro, sempre tem alguém procurando uma tomada por perto. Mas, apesar de fazer parte da rotina, usar carregadores de forma errada pode trazer sérios riscos, como incêndios e até explosões, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca explica que um dos maiores erros é usar cabos e carregadores genéricos, sem certificação da Anatel. “Muita gente opta por versões mais baratas, mas esses produtos, além de não serem testados, não aguentam o calor gerado durante o carregamento. Isso pode causar superaquecimento, curto-circuito e, em casos mais graves, explosões”, alerta a oficial.

Explosão no carro e outros riscos

Um caso recente aconteceu em Curitiba: um celular explodiu dentro de um carro em movimento enquanto carregava. O motorista se assustou, perdeu o controle e acabou sofrendo um acidente. Situações como essa mostram que é preciso ficar atento também na hora de carregar o celular no veículo. “O ideal é ligar o carro primeiro e só depois conectar o celular, porque ao dar partida, a variação de energia pode danificar o aparelho ou até causar uma explosão”, explica a capitã.

Nada de deixar carregando sozinho

Outro ponto importante é nunca deixar o celular carregando sozinho, principalmente se for sair de casa. “Já atendemos casos de residências que pegaram fogo com suspeita de que o carregador ou a bateria do celular tenha sido a causa”, comenta Luisiana.

E atenção ao local onde o aparelho fica enquanto carrega: cama, travesseiro e sofá estão entre os piores lugares. “Esses materiais pegam fogo muito rápido. Se houver um curto-circuito, o incêndio se espalha em segundos. O ideal é carregar o celular sobre uma superfície firme, longe de qualquer material inflamável”, orienta.

Cuidado com crianças e pets

Se você tem crianças ou animais em casa, mais um alerta: nada de deixar carregador ligado na tomada depois do uso. “Eles podem morder o fio e levar um choque”, avisa a capitã.

Além disso, fique de olho no estado da bateria. Se ela estiver estufada ou esquentando demais durante a carga, é sinal de problema — e risco de explosão.