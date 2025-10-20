8°C 19°C
Governo anuncia R$ 200 milhões para asfaltar mais 14 cidades do Paraná

Emenda será destinada para cidades da região de Guarapuava, no Centro do Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
20/10/2025 às 09h12
Valor foi anunciado na última sexta-feira (17). Foto: Valdelino Pontes/SECID-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades, autorizou R$ 202,7 milhões em recursos para obras urbanas em 14 municípios da região de Guarapuava, no Centro do Estado, nesta sexta-feira (17). São autorizações para licitações da pasta, entre obras de pavimentação de vias urbanas e aquisição de equipamentos rodoviários. Elas foram entregues aos prefeitos da Associação dos Municípios do Centro do Paraná (Amocentro), deputados estaduais e lideranças locais. 

Receberam as liberações os municípios de Guarapuava (R$ 30 milhões); Pitanga (R$ 19,5 milhões); Manoel Ribas (R$ 19 milhões); Campina do Simão e Cândido de Abreu (R$ 18 milhões); Palmital (R$ 17 milhões); Nova Tebas (R$ 13 milhões); Boa Ventura do São Roque (R$ 12 milhões); Altamira do Paraná (R$ 11,5 milhões); Roncador (R$ 11 milhões); Turvo (R$ 9,7 milhões); Mato Rico e Santa Maria do Oeste (R$ 9 milhões); e Laranjal (R$ 6 milhões).

“Estamos felizes em cumprir essa missão dada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior de liberar recursos para transformar as cidades. Devemos promover cidadania, e isso acontece com direito a um asfalto, a uma pavimentação de qualidade nas cidades, e espaços públicos melhores e mais inclusivos”, disse o secretário das Cidades, Guto Silva. "O que apresentamos hoje são obras do Asfalto Novo, Vida Nova, um programa para pavimentar as ruas que estão no pó e na poeira, com galeria pluvial e iluminação de LED". 

Ele ressaltou que Guarapuava é uma cidade estratégica, que contagia os municípios da região e concentra a questão dos serviços, de saúde e de educação, o que isso infraestrutura adequada. Ele disse que as obras urbanas complementam as intervenções estruturantes que estão em andamento, como a aplicação de R$ 1,4 bilhão em sete grandes intervenções rodoviárias de Guarapuava a Nova Tebas e Mauá da Serra. Algumas das duplicações entre Guarapuava e Turvo já estão em andamento.

"Quando chega infraestrutura em uma região, ela tem a capacidade de trazer empresas, indústrias. Tenho a convicção de que esse será um divisor de águas, pois muda o eixo logístico do Estado. Fazer uma rodovia desse porte, em uma área com essa densidade demográfica, poucos governantes teriam coragem de fazer, mas o governador entendeu essa conexão, entende o Estado e sabe que essa obra vai fazer um bem imenso para toda a região, trazendo o desenvolvimento", disse.

O presidente da Associação dos Municípios do Centro do Paraná (Amocentro) e prefeito de Manoel Ribas, José Carlos da Silva Corona, disse que esses investimentos irão levar mais cidadania para a vida da população das cidades da região. "Em nome da Amocentro agradeço ao governador e ao secretário, que recebem todos os prefeitos com muito carinho, com muita atenção e com uma resolutividade que faz com que os projetos andem com muita velocidade. Temos a certeza de que quem vai ganhar é a população”, disse. 

Estiveram presentes no evento o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi; o deputado estadual Artagão Junior; o deputado federal Estacho; e os prefeitos de ambas as regiões: Elza (Altamira do Paraná); Nestor Kenear (Boa Ventura do São Roque); André (Campina do Simão); Renan Menck (Cândido de Abreu); Denilson Baitala (Guarapuava); Maycon Lopes (Laranjal); Corona (Manoel Ribas); Edelir Ribeiro (Mato Rico); Pedro (Nova Tebas); Roberto Rossi (Palmital); Sargento Moraes (Pitanga); Dra Marilia (Roncador); Oscar Delgado (Santa Maria do Oeste); Marcos Seguro (Turvo).

