Moradores se unem e constroem novo carrinho para catador de Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na madrugada da última quarta-feira (15), Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, amanheceu sob um clima de pesar. Um desentendimento entre um catador de recicláveis e um morador de rua terminou de forma trágica: o carrinho de trabalho de Vanderlei dos Santos, conhecido por todos como Cheroso, foi totalmente consumido por um incêndio. O que restou foi apenas a fumaça e o olhar perdido de um homem que viu sua dignidade virar cinzas junto com seu único meio de sustento, mas que está prestes a ser mudado: os moradores se uniram, e construíram um novo carrinho para ele.

O que começou como uma troca de palavras entre Cheroso e um morador de rua rapidamente ganhou contornos dramáticos. Em questão de minutos, a tensão virou tragédia: o homem, tomado pela raiva, ateou fogo no carrinho de recicláveis de Cheroso. As chamas consumiram não apenas a estrutura de madeira e metal, mas também o esforço de uma vida marcada pela luta diária. O carrinho foi reduzido a cinzas - e com ele, parte da esperança do trabalhador.

Figura conhecida e querida por muitos em Santo Antônio da Platina, Cheroso é daqueles personagens que fazem parte do dia a dia da cidade. Sempre sorridente, circula pelas ruas com seu carrinho, trocando palavras gentis em troca de um café, um pouco de água ou apenas atenção.

Após ver seu carrinho em chamas, o desespero tomou conta. Sem rumo, procurou amparo entre aqueles que, ao longo dos anos, sempre estenderam a mão. “Ele sempre aparece por aqui. Pede água, um café, e a gente nunca nega. No dia do incêndio, ele chegou chorando... Foi aí que decidimos ajudar”, relembra Victoria Almeida.

Porém, o que teve início como uma tragédia se transformou em um poderoso gesto de solidariedade. Sensibilizadas com a situação, Victoria e Elaine mobilizaram a comunidade e iniciaram uma campanha de arrecadação para ajudar Cheroso a reconquistar seu carrinho - e, com ele, sua dignidade.

Mas a corrente do bem foi além do esperado. Everton Paulino de Moraes, conhecido carinhosamente como Tampinha, entrou em cena. Tocando corações e movendo vontades, ele reuniu amigos que trabalham com sucatas e, juntos, construíram um novo carrinho do zero. Feito à mão, peça por peça, o presente não é apenas um meio de transporte - era um símbolo de esperança renascida.

“Começamos entre amigos, querendo ajudar o Cheroso. Então outros também começaram a ajudar e fizemos um carrinho do zero para ele”, contou Tampinha em entrevista com a Folha.

Cheroso é mais do que um rosto familiar pelas ruas de Santo Antônio da Platina — ele é parte da alma da cidade. Com seu jeito simples e batalhador, conquistou o carinho de muitos moradores, que agora retribuem com gestos de afeto e respeito.

“Nos juntamos e construímos esse carrinho pra ele. O Cheroso merece, é trabalhador, luta todo dia. Tem seus problemas, como qualquer um, mas nunca fez mal a ninguém”, contou Alisson de Souza Pereira, um dos voluntários que colocaram a mão na massa para devolver ao amigo um pouco da dignidade perdida.

O novo carrinho receberá até uma placa com o apelido de Cheroso. Foto: Divulgação

Em cada solda, em cada parafuso, havia mais do que esforço - havia gratidão por tudo o que ele representa para a cidade.

A corrente do bem não parou no carrinho - ela ganhou força e foi muito além. Inicialmente, Victoria e Elaine haviam mobilizado a cidade para arrecadar dinheiro com o objetivo de comprar um novo carrinho para Cheroso. Mas, com a iniciativa de Tampinha, Alisson e outros moradores, que construíram o carrinho com as próprias mãos, o valor arrecadado ganhou um novo propósito.

“Com o dinheiro, compramos roupas novas, sapatos, perfumes, itens de higiene pessoal... Fizemos uma proposta pra ele: uma transformação completa. E ele topou. Levamos o Cheroso para cortar o cabelo, demos um trato no visual, e compramos muitas outras coisas que ele precisava”, contou Victoria, emocionada. “Muita gente se uniu nessa causa, e graças a isso conseguimos fazer muito por ele.”

A tão esperada entrega do novo carrinho está marcada para esta sexta-feira (17), por volta das 16h, e promete ser um momento de forte emoção em Santo Antônio da Platina.

Mais do que a entrega de um objeto, será a celebração de uma história de empatia, união e solidariedade. Amigos, voluntários e moradores da cidade devem se reunir para testemunhar não apenas a devolução do sustento de Cheroso, mas também a reafirmação de que, mesmo nos dias mais difíceis, a bondade ainda encontra espaço para florescer.