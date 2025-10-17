Suspeito de praticar assalto em Tomazina é preso em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso suspeito de ser o autor de um assalto registrado no fim de semana em um material de construção em Tomazina. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil e Militar nesta quinta-feira (16) e o indivíduo foi encontrado em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o assalto aconteceu na última sexta-feira (10) quando dois homens em um moto chegaram ao material de construção em Tomazina e anunciaram o assalto. Em seguida, fugiram levando uma quantia em dinheiro.

Diante da situação, as equipes policiais deram início as diligências para identificar os suspeitos. Com as informações em mãos, a Justiça expediu os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pelos policiais. Em Wenceslau Braz, um dos suspeitos foi encontrado em posse de uma moto e capacete utilizados no assalto, além de parte do dinheiro.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.