Jaguariaíva vai ter mutirão com várias vagas de empregos na semana que vem

Mutirão acontece na próxima quarta-feira (22) na Praça Getúlio Vargas; interessados devem levar currículos e CPF

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/10/2025 às 15h39
Mutirão será organizado pela Agência do Trabalhador. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Depois de demissões em massa por conta das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, a cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está desenvolvendo diversas atividades e organizando projetos para auxiliar os moradores. Na próxima semana, a Agência do Trabalhador realizará um mutirão de empregos na cidade, mais uma das iniciativas desenvolvidas para ajudar na empregabilidade.

O mutirão será realizado na próxima quarta-feira (22), na Praça Getúlio Vargas. Em parceria com a prefeitura, o Governo do Estado e outros parceiros que estão atuando para intermediar as contratações, a ação terá como objetivo facilitar o acesso dos moradores às vagas de emprego disponíveis na cidade.

Todos os moradores poderão participar do mutirão. Para isso, é importante que todos os participantes levem seu currículo, além de documentos pessoais, como o CPF. O mutirão acontecerá no período da manhã, entre as 09h e 11h30, e no período da tarde, entre as 13h30 e 17h.

TARIFAÇO

Depois que o tarifaço foi anunciado por Trump, trabalhadores de Jaguariaíva sofreram medidas drásticas, já que o setor madeireiro – um dos mais afetados pelas novas tarifas – é um dos principais empregadores da cidade.

Apenas no anúncio da tarifa, centenas de funcionários da BrasPine receberam férias coletivas e, depois que a medida entrou em vigor, mais de 200 trabalhadores foram demitidos na cidade.

