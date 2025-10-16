13°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Acidente de trabalho mata homem natural de Jaguariaíva

Atualmente vítima estava trabalhando em Santa Catarina quando foi atingido na cabeça por uma máquina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
16/10/2025 às 15h35
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Uma tragédia tirou a vida de um homem de 41 anos natural de Jaguariaíva e que atualmente trabalha em uma empresa de Santa Catarina. José Eliel dos Santos Almeida morreu nesta quarta-feira (15) após sua cabeça ser atingida por uma máquina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 14h00 para prestar atendimento a um acidente de trabalho em uma empresa situada as margens da BR-470, bairro Pamplona em Rio do Sul.

No local, os socorristas se depararam com o homem inconsciente e com um ferimento grave em sua cabeça. Os agentes realizaram todos os procedimentos de socorro, mas infelizmente o homem não resistiu e veio a óbito. Ainda segundo as informações, a vítima foi atingida na cabeça pelo braço mecânico de uma máquina.

Diante da situação, o corpo de José foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). A equipe da Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência e o caso deve ser investigado.

