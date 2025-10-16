Homem é preso por maus-tratos contra cachorra em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso na tarde da última terça-feira (14) após ser flagrado praticando maus-tratos contra uma cachorra. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, os policiais receberam uma denúncia de que uma cachorra estava sofrendo maus-tratos em uma residência situada ao bairro Km 10, zona rural do município. Diante da denúncia, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que a cachorra estava amarrada em uma corrente em um lugar insalubre e exposto ao sol quente. Além disso, a cachorra também apresentava fermentos.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a cachorrinha foi recolhida e encaminhada a um tutor provisório até que Justiça decida seu destino final.