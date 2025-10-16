Homem é preso após invadir duas vezes a casa de uma idosa em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (16) após invadir duas vezes a casa de uma idosa. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e a vítima contou à polícia que o mesmo indivíduo já havia furtado sua carteira meses atrás.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 03h30 os policiais receberam um chamado informado que um homem havia invadido a casa de uma idosa no bairro Vila Velha e foi contido por populares. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, o suspeito estava sendo contido por populares e chegou a tentar fugir, mas acabou sendo detido ao adentrar em uma residência e foi preso. Em contato com a vítima, a idosa contou que acordou após ouvir barulhos na residência e se deparou com o homem revirando sua casa. Ao notar a presença da mulher, o suspeito chegou a fugir do local, mas voltou momentos depois. A idosa ainda relatou que, há alguns meses, o mesmo homem furtou seu cartão de crédito e realizou várias compras.

Frente aos fatos, o indivíduo foi levado para delegacia da Polícia Civil e entregue ao Depen onde permanece a disposição da Justiça.