ALEP SELO DIAMANTE

Primeira Sengés Night Run promete ser sucesso com corrida noturna, feira da lua e música ao vivo

Evento acontece neste sábado (18), na Praça Anselmo Jorge; kits para os atletas serão entregues entre as 17h e 19h

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/10/2025 às 17h41
Cidade de Sengés. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A cidade de Sengés, nos Campos Gerais, se prepara para um sábado especial com a realização da 1ª Sengés Night Run, evento que une esporte, lazer e cultura, oferecendo uma experiência diferente tanto para moradores quanto para turistas. A corrida acontece neste sábado, dia 18 de outubro, com largada e chegada na Praça Anselmo Jorge, a partir das 19h30.

Os kits para os atletas inscritos serão entregues entre 17h e 19h, no mesmo local da largada. A organização recomenda que todos retirem seus kits com antecedência para garantir uma participação tranquila no evento.

Com percurso de 5 km, a prova traz uma nova rota e é realizada pela primeira vez no período noturno. A mudança foi pensada para fortalecer o turismo local e ampliar a permanência dos visitantes na cidade.

“De manhã ficava muito corrido. Essa proposta para a noite permite que as pessoas fiquem mais tempo na cidade e, quem sabe, no outro dia conheçam nossos espaços”, explicou Luciano Ribeiro da Cruz Junior, diretor do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo de Sengés.

A competição contará com premiação para os primeiros colocados em diversas categorias, com cerca de 80 troféus e medalhas para os 200 primeiros colocados de cada categoria, valorizando atletas de todas as idades e níveis.

Além da corrida, o evento terá a Feira da Lua, também na Praça Anselmo Jorge, oferecendo ao público muita música, gastronomia e lazer para toda a família. A feira promete ser um atrativo à parte, incentivando o público a aproveitar ainda mais a noite em Sengés.

A realização da Sengés Night Run busca fomentar o turismo, movimentar a economia local e proporcionar um momento de integração entre esporte, cultura e lazer. A expectativa é de que o evento se torne parte do calendário oficial da cidade nos próximos anos.

