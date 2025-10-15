11°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Motorista acaba preso após mostrar as partes íntimas para atendente de pedágio em Jaguariaíva

Homem ainda cometeu o mesmo ato contra outra atendente na cidade de Carambeí, onde foi preso por importunação sexual

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/10/2025 às 17h23
Imagem Ilustrativa. Foto: Ari Dias

JAGUARIAÍVA - Um homem de 30 anos foi preso em Carambeí depois de mostrar as partes íntimas para uma atendente no pedágio de Jaguariaíva. O homem chegou a repetir o gesto para uma funcionária do pedágio de Carambeí, onde acabou preso por um policial militar.

Tudo começou no último domingo (12): o homem, que é morador de Campo Largo, viajava normalmente pela PR-151. Quando passava pela praça de pedágio em Jaguariaíva, ele tirou seu órgão genital para fora e mostrou para a atendente, e seguiu viagem normalmente após o ato.

No dia seguinte, ele passou pela praça de Cambará, onde repetiu o ato para outra atendente. No entanto, ela agiu rapidamente e acionou um policial militar, que abordou o homem e deu voz de prisão. As ações foram flagradas pelas câmeras de monitoramento dos locais.

"Na sede da delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e durante interrogatório o preso negou os fatos. Ao final, ele foi autuado pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão", afirma o delegado da PCPR Marcondes Ribeiro.

Após audiência de custódia, a justiça determinou o arbitramento de fiança no valor de R$ 15,1 mil, o equivalente a 10 salários mínimos. O valor foi recolhido e o homem foi colocado em liberdade provisória.

Além disso, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um inquérito policial para apurar os fatos. Durante a investigação, os policiais descobriram que o mesmo homem foi investigado e indiciado no ano de 2024 por praticar importunação sexual contra uma atendente da praça de pedágio de Carambeí.

Com base nas provas obtidas, a PCPR indiciou o indivíduo pelo crime de importunação sexual. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
