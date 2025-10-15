IML identifica corpo encontrado carbonizado em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa concluiu os exames de necropsia e identificou o corpo de um homem encontrado carbonizado em julho deste ano no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A vítima é Geremias de Jesus Alves, de 41 anos.

O caso começou a ser investigado após o corpo de um homem ser encontrado parcialmente carbonizado no dia 20 de julho na região do Rio das Mortes. Devido ao estado da vítima, não foi possível confirmar sua identidade sendo então o corpo recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa.

O homem era morador do bairro Primavera e seu corpo foi sepultado na quarta-feira (15) no cemitério Parque da Saudade.

Agora a equipe da Polícia Civil segue investigando o caso para elucidar as circunstâncias da morte de Geremias.