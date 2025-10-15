11°C 26°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Mãe é espancada pela filha após pedir para ela arrumar um emprego

Crime aconteceu em Cornélio Procópio e vítima foi agredida com socos e chutes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/10/2025 às 12h16
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra 

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher ficou ferida após ser agredia pela própria filha. A situação foi registrada na noite da última segunda-feira (13) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, após a mãe pedir para filha arrumar um emprego.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada na Avenida dos Cravos. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher passou a relatar que foi agredida pela própria filha com socos e tapas, além de ter seu rosto esfregado contra a parede. Ainda segundo a mulher, a filha ficou revoltada após a mãe pedir para que ela arrumasse um emprego para cuidar de sua filha, neta da vítima.

Frente aos fatos, como a suspeita não estava no local, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
