Polícia Civil prende três homens acusados de estuprar adolescentes na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Em menos de duas semanas, a Polícia Civil de Arapoti prendeu três homens acusados de estuprar adolescentes na região. Dois deles já possuem sentença e comprovação dos crimes, enquanto outro foi preso de forma preventiva e segue em investigação.

A primeira prisão foi realizada na última quinta-feira (9). O homem, de 45 anos, foi condenado judicialmente a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o crime foi cometido contra um adolescente na cidade de Sengés e, após ser condenado, o criminoso havia se mudado para Arapoti, com o objetivo de evitar o cumprimento da pena.

De acordo com o delegado John Elber dos Santos, a captura foi resultado de um trabalho de investigação da PCPR. “Após receber informações de que o autor do crime sexual estaria se escondendo na cidade de Arapoti, a equipe de investigação realizou diligências que culminaram na captura”, afirmou.

O segundo acusado foi preso na tarde da sexta-feira (10), em uma zona rural de Arapoti. O homem, de 42 anos, estava foragido desde agosto do ano passado, quando foi sentenciado à mais de 15 anos de reclusão. “A equipe de policiais civis da Delegacia de Arapoti intensificou os trabalhos no sentido de reprimir crimes relacionados à violência sexual", afirmou o delegado.

A terceira prisão, de natureza preventiva, ocorreu sem data divulgada até o fechamento desta publicação. De acordo com o delegado, há fortes indícios de que o homem detido é o responsável pelo estupro de um adolescente na cidade. No entanto, o caso ainda está sob investigação e não foi comprovado até o momento.

Segundo as informações divulgadas pelo delegado, todos os crimes aconteceram quando as vítimas eram menores, sendo que uma delas era menor de 14 anos na época em que aconteceram. Mais detalhes não foram divulgados.

O delegado ainda fez um apelo aos pais, afirmando que a maioria dos crimes de estupro de vulnerável ou outros crimes sexuais são cometidos por pessoas próximas da família. “A maioria dos casos atendidos por nós são cometidos por pessoas próximas da família. Os próprios familiares, amigos e pessoas bem próximas do convívio das crianças. Então fica o alerta para os pais, que fiquem mais próximos dos filhos, para que caso elas passem por uma situação destas, contem para os pais, e os pais noticiem os órgãos competentes”, afirmou.

John ainda explicou que quando algum familiar, ou qualquer pessoa que possua relação com a vítima, sabe o que está acontecendo e não noticia os órgãos, pode responder criminalmente, por omissão.

“Já tivemos casos aqui em Arapoti em que os pais não noticiaram os órgãos competentes. Quando isso acontece, eles são responsabilizados por omissão, e respondem criminalmente também. Os pais tem a obrigação de nos noticiar em casos desse sentido”, enfatizou o delegado.

A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.