Saúde faz alerta após aumento de obesidade infantil no Estado e orienta como prevenir

Apenas nos primeiros sete meses deste ano, mais de 640 mil crianças foram avaliadas com obesidade no Paraná; evitar alimentos ultraprocessados e praticar atividades físicas são meios de prevenção

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
15/10/2025 às 09h19
Saúde alerta sobre riscos da obesidade infantil e orienta como prevenir. Foto: SESA

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), monitora e atua no cuidado e prevenção à obesidade infantil, doença que se torna realidade de muitas crianças no mundo e no Paraná. Segundo a Organização Mundial da Saúde, este é considerado um dos principais desafios para o século XXI.

A obesidade é resultado de uma série complexa de fatores genéticos, individuais, comportamentais e, principalmente, ambientais, que atuam em múltiplos contextos: familiar, comunitário, escolar, social e políticos. Estão associados à condição de obesidade a ausência ou curta duração do aleitamento materno, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a inatividade física e o aumento do comportamento sedentário, e o sono inadequado.

De janeiro a julho deste ano, 640.823 crianças tiveram o estado nutricional avaliado nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios do Paraná. Dentre as crianças de até 5 anos, o excesso de peso foi identificado em 14,2% e a obesidade em 5,6%. Já nas crianças de 5 a 10 anos, o percentual de excesso de peso foi de 35% e o de obesidade, 17,4%.

Em anos anteriores, 2023 e 2024, a avaliação nutricional realizada em crianças de até 5 anos identificou, em média, excesso de peso em 13,8% e obesidade em 6%. Na faixa etária de 5 a 10 anos, o percentual de excesso de peso foi de 33,1% e de obesidade de 16,5%.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem um papel fundamental para as ações de cuidado, promoção da saúde e prevenção da obesidade infantil. As ações devem começar com a realização da avaliação contínua e sistemática do perfil nutricional das crianças até a garantia da atenção integral àquelas identificadas com sobrepeso e obesidade.

“O Governo do Estado assume esse compromisso, acompanhando os indicadores, incentivando a alimentação saudável com ações ampliadas de prevenção e criando oportunidades para que as crianças tenham mais qualidade de vida e um futuro com mais saúde”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

A prevenção e o cuidado da obesidade devem ser organizados desde a gestação até o fim da vida, com a promoção da alimentação adequada e saudável, de práticas corporais e atividade física, bem como orientação sobre hábitos de vida saudáveis.

CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE

A obesidade infantil está relacionada a um risco maior de morte precoce, continuidade da obesidade ao longo da vida e de incapacidades quando adulto. Na infância e adolescência pode causar sérios prejuízos, como dificuldades respiratórias, maior risco de fraturas, hipertensão arterial, sinais precoces de doenças cardiovasculares, resistência à insulina, além de alguns tipos de câncer. Também afeta a saúde mental, contribuindo para baixa autoestima, isolamento social e transtornos alimentares.

“Devemos priorizar para as crianças uma alimentação saudável sempre aliando com brincadeiras ativas. Dieta restritiva prejudica o crescimento e o desenvolvimento da criança. Além de aumentar a fome, reduz o metabolismo e pode fazer com que a criança perca a noção de fome e saciedade”, alerta a nutricionista da Divisão de Promoção da Alimentação Saudável e Atividade Física da Secretaria, Cristina Klobukoski.

Cristina ainda ressalta o papel dos familiares no cuidado da criança com obesidade. “São peças-chave para moldar padrões comportamentais relacionados à obesidade, como hábitos alimentares, atividade física e comportamento sedentário e de sono, por meio de seus próprios comportamentos, além de propiciar um ambiente domiciliar com alimentos saudáveis”.

Confira dicas da Saúde para prevenir a obesidade infantil:

  • Evite deixar alimentos ultraprocessados ao alcance das crianças, como salgadinhos, bolachas recheadas, fast-food e bebidas açucaradas.
  • Ofereça frutas, verduras, legumes, cereais integrais e água como opções de rotina.
  • Limite o uso de televisão, celular, videogames e computadores.
  • Prefira atividades que envolvam movimento e interação social.
  • Apoie a participação em esportes, aulas de dança, natação ou outras atividades extracurriculares.
  • Promova brincadeiras ao ar livre, como andar de bicicleta, correr, pular corda ou jogar bola.
  • Crianças aprendem pelo exemplo. Quando a família adota hábitos saudáveis, elas tendem a seguir o mesmo caminho.
  • Compartilhar refeições em família fortalece vínculos e incentiva melhores escolhas alimentares.
