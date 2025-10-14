11°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Motorista fica ferido após perder o controle e capotar carro em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (14) na PR-151

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM FOLHA PARANAENSE
14/10/2025 às 18h24
Foto: EPR

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um motorista de 46 anos ficou ferido após perder o controle do veículo e capotar às margens da PR-151. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (14), no trecho da rodovia que liga as cidades de Jaguariaíva e Sengés, na região dos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um Fiat Uno Mille com placas de Arapoti quando, ao atingir o km204, perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo.

Segundo as informações, ele sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma ambulência da concessionária EPR Litoral Pioneiro, e foi encaminhado ao Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, para atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pela 5ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual (Posto de Arapoti), com apoio das equipes de resgate da concessionária.

Mais detalhes devem ser apurados.

