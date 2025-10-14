11°C 26°C
Eliana volta à Globo e vai dominar os domingos com novo programa

A partir do próximo ano, a loira passa a comandar um programa nas tardes de domingo

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
14/10/2025 às 18h23
A partir do próximo ano, a loira passa a comandar um programa nas tardes de domingo. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eliana, 51, foi confirmada como uma das apresentadoras da Globo nas novas atrações que estreiam em 2026.

A partir do próximo ano, a loira passa a comandar um programa nas tardes de domingo, em um horário que deverá anteceder a exibição do futebol. A nova atração ocupará parte do espaço atualmente destinado ao Domingão com Huck.

Mais detalhes sobre o formato serão divulgados durante o Upfront Globo 2026. O evento, voltado ao mercado publicitário, acontece na noite desta segunda-feira (13).

Em vídeo publicado nas redes sociais da emissora, Eliana celebrou a novidade com entusiasmo. “O meu programa está chegando nas telas dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível. Nos veremos todo final de semana. Eu estou tão ansiosa, estou tão feliz”, disse a apresentadora.

A confirmação também foi destacada nas redes sociais da Globo Ads, plataforma voltada a anunciantes do grupo. “Se a @eliana falou, tá falado, né? Hoje é o dia que vamos apresentar ao mercado as novidades na nossa programação e as oportunidades pras marcas marcarem com a gente”.

Desde que foi contratada pela Globo, em junho do ano passado, Eliana apresentou apenas uma atração aos domingos. A loira esteve à frente do The Masked Singer Brasil, que chegou ao fim em março deste ano e foi oficialmente cancelado três meses depois. Atualmente, a apresentadora comanda o Saia Justa, programa exibido pelo canal GNT, que também integra o grupo.

