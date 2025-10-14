Caminhos do Paraná levou atrações para mais de 200 mil pessoas e movimentou mais de R$ 500 mil no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro, o Norte Pioneiro foi palco das atrações do Circuito Caminhos do Paraná, uma caravana com 25 trailers e motorhomes que levaram atrações culturais para mais de 200 mil pessoas e movimentou pelo menos R$ 500 mil na economia da região.

Os caravanistas conheceram 10 cidades da região, que integram a Angra Doce. Dia após dia, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto a cultura, gastronomia e belezas naturais de cada uma das cidades, além de movimentar significativamente a economia e impulsionar o comércio local.

“Todos os comerciantes locais que participaram registraram ótimo faturamento, mostrando que o Circuito Caminhos do Paraná faz toda a diferença por onde passa, incentivando também a criação de pontos de apoio aos caravanistas”, celebra o idealizador da iniciativa, Alexandre Boff.

Trajeto e atividades: sucesso na região

Em todas as cidades em que passaram, o sucesso foi garantido: os caravanistas participaram de atividades, conheceram os lugares mais bonitos de cada município e acrescentaram inúmeras histórias e aventuras em suas vidas. O trajeto na região começou em Wenceslau Braz, no dia 25, onde os caravanistas conheceram cachoeiras, a Figueira Centenária e assistiram a um espetáculo vibrante de capoeira, além de outras atividades recreativas.

Os caravanistas ficaram apenas um dia em cada cidade, mas foi o suficiente para adquirir novas experiências. Depois de Wenceslau Braz, o Circuito partiu para Santana do Itararé, onde tiveram uma recepção calorosa – a ponto de os próprios caravanistas realizarem um churrasco especial para todos os moradores da cidade.

A trajetória continuou em Salto do Itararé, e depois em Siqueira Campos, onde os moradores preparam até shows ao vivo com artistas locais para receber os caravanistas. Depois de Siqueira Campos, eles partiram para Quatiguá, Joaquim Távora, Carlópolis, Ribeirão Claro e Jacarezinho. O percurso terminou na cidade de Santo Antônio da Platina, onde o Norte Pioneiro se despediu dos caravanistas.

Em cada uma destas cidades, além de os caravanistas viverem novas experiências, os moradores também vivenciaram momentos diferentes da rotina diária. Em cada município, o comboio chegou por volta das 10h, montando acampamentos em pontos estratégicos e de fácil acesso para os moradores.

Com o apoio das respectivas prefeituras, até por volta das 21 horas foram disponibilizadas programações diversificadas, incluindo apresentações musicais e artísticas, feiras gastronômica e de artesanato e palestras ambientais. Além de conversar com os caravanistas para saber mais sobre este estilo de vida conectado à natureza, os moradores ainda puderam visitar o interior dos trailers e motorhomes.

Mil mudas de árvores nativas plantadas

Assim como nas outras duas edições anteriores, o Circuito aproveitou o percurso para levar algo além da cultura do caravanismo: os caravanistas realizaram um trabalho diferenciado com os estudantes, com o objetivo de plantar árvores nativas em todas as cidades em que passaram. Por fim, mais de mil mudas de árvores foram plantadas na região.

Caravana já totaliza 30 cidades percorridas

Em maio passado, a primeira etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Circuito Costa Rica já havia levado atrações culturais gratuitas a cerca de 100 mil moradores de 9 cidades da região Noroeste do Estado, injetando mais de R$ 700 mil na economia desses municípios. Realizada de 31 de julho a 10 de agosto, a segunda edição do Circuito Caminhos do Paraná impactou diretamente 300 mil moradores, movimentando aproximadamente R$ 1 milhão em recursos na economia das cidades abrangidas. Somando as três etapas, agora já são 30 municípios percorridos pela iniciativa.

Participação no FitPar 2025

Após o final da 3ª edição do Circuito Caminhos do Paraná – Angra Doce, parte da caravana rumou à capital do Paraguai para prestigiar o FitPar 2025, festival de turismo realizado de 10 a 12 de outubro no Centro de Convenções Mariscal. Além do presidente da 9ª Expo Motorhome, Alexandre Boff, e da sua esposa, Helena Misiak, participaram também Moacir e Clori Felten, José Eutásio e Luzinete Alves.

Na feira de Assunção, a comitiva foi recebida por autoridades, divulgando o Circuito Caminhos do Paraná e também a 9ª Expo Motorhome, que ocorrerá em Pinhais, no Paraná, de 12 a 16 de novembro. “Além de convidarmos representantes do Ministério do Turismo do Uruguai a conhecer a Expo Motorhome, realizamos uma importante prospecção do mercado de campismo e caravanismo para fortalecer o turismo sobre rodas neste importante país do Mercosul”, disse Alexandre.