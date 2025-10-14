12°C 28°C
Mais uma criança morre vítima de picada de escorpião no Norte Pioneiro

Vítima tinha 12 anos e caso foi registrado em Cambará onde um menino de três anos também morreu vítima de escorpião em julho deste ano

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com G1 Notícias
14/10/2025 às 14h37
Foto: Reprodução/G1 Notícias.

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Uma criança identificada como Thaygo Henrique Bara Milani, de 12 anos, morreu após ser picado por um escorpião-amarelo em Cambará, no Norte Pioneiro. O acidente ocorreu na tarde de domingo (12), quando o menino tentava pegar um carrinho de brinquedo atrás do sofá, segundo familiares. A morte foi confirmada na noite desta segunda-feira (13) pelo Hospital Universitário de Londrina.

De acordo com o tio-avô, Rogério Milani, a família procurou atendimento imediatamente após a picada, mas o hospital de Cambará não tinha soro antiescorpiônico disponível. O menino chegou a ser encaminhado a Jacarezinho, mas a ambulância retornou ao município devido à piora do quadro. Em seguida, ele foi transferido para Londrina, onde teve uma parada cardíaca durante o trajeto e faleceu após um dia internado.

Em nota, a Prefeitura de Cambará informou que Thaygo foi atendido no Pronto Socorro Municipal às 18h06 de domingo e, trinta minutos depois, começou a apresentar sintomas como calafrios e náuseas. A transferência para a Santa Casa de Jacarezinho foi iniciada, mas precisou ser interrompida por complicações clínicas.

Segundo o comunicado, seis ampolas de soro antiescorpiônico foram aplicadas às 19h30, após contato com a 19ª Regional de Saúde. O menino apresentou melhora imediata e foi levado para o Hospital Universitário de Londrina por volta das 20h15, em estado considerado estável naquele momento.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que vai investigar o caso. Em julho, outro menino, Bernardo Gomes de Oliveira, de 3 anos, também morreu em Cambará após ser picado por um escorpião-amarelo.

Este é o segundo caso de morte relacionada a picada de escorpião no município. Em julho deste ano, um menino de três anos também morreu após ser picado por um escorpião. A criança chegou a ser atendida, mas não resistiu e veio a óbito.

Foto: Divulgação.
