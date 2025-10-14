12°C 28°C
Homem morre após ser atropelado por carro e caminhão

Situação foi registrada durante o fim de semana na rodovia PR151 em Sengés

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/10/2025 às 10h44
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Um homem de 42 anos morreu após ser atropelado por um carro e um caminhão na noite do último sábado (11). O acidente fatal aconteceu na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Sengés, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h30 no trecho da rodovia que liga Sengés a divisa com o estado de são Paulo. Conforme os dados colhidos no local, o motorista de um caminhão Mercedes Benz Actros seguia pela rodovia quando acabou atropelando um pedestre. Em seguida, um VW Fox que também transitava pela pista também atingiu o homem.

Devido a violência dos impactos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. Já o motorista do Fox foi encaminhado a delegacia após se recusar a realizar o teste do etilômetro.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Cidade de Sengés. Foto: Divulgação/Internet
