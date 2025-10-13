Pavimentação em Ibaiti vai receber mais de R$ 37 milhões em investimentos

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

IBAITI - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou o resultado da licitação para pavimentar 10 quilômetros da PR-436 em Ibaiti, no Norte Pioneiro. Segundo o edital, o valor investido no trecho vai ultrapassar os R$ 37 milhões.

A pavimentação será realizada em um trecho específico da rodovia, que começa no entroncamento com a BR-153 e segue até o Distrito de Vila Guay, uma obra esperada há anos no município, e que realizará um sonho antigo dos moradores e viajantes que passam pelo trecho.

O Consórcio Ibaiti PR 436, formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda., Estratégica Engenharia Ltda. e Vale das Pedras Construção de Rodovias Ltda., foi o vencedor com proposta negociada de R$ 37.123.919,55 e por ter os documentos habilitados por comissão de contratação do DER/PR. Foi o quarto colocado na sessão de disputa realizada em setembro, com os três anteriores sendo desclassificados por não atenderem os critérios do edital.

Com esta publicação, tem início o prazo para recursos quanto ao resultado, com as demais participantes devendo registrar sua intenção de apresentar recurso, com o prazo de três dias úteis.

O trecho vai receber pavimentação asfáltica com polímero, base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco. A pista terá duas faixas de 3,5 metros de largura e acostamentos de 1,5 m em ambos os lados, exceto no perímetro urbano de Vila Guay, onde serão executados passeios para pedestres em vez de acostamentos, em trecho de 860 metros.

No entroncamento com a PR-963 (acesso para Campinho) serão implantadas faixas de aceleração e desaceleração, além de uma faixa de espera para conversão à esquerda.

Está prevista ainda a implantação de novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, paisagismo e serviços complementares.

O edital utiliza a modalidade contratação integrada, que prevê a elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia a partir de um anteprojeto, doado pela Prefeitura de Ibaiti, seguida pela execução da obra em um mesmo contrato.

O prazo é de 720 dias (dois anos), com 10 meses para os projetos e 14 meses para as obras, contando a partir da emissão de ordem de serviço, após assinatura do contrato.