Tempestade de granizo cobre Cornélio Procópio de gelo e ventos fortes causam prejuízos na cidade

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma intensa tempestade de granizo surpreendeu os moradores de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, na noite da última sexta-feira (10), deixando as ruas cobertas por pedras de gelo e provocando alagamentos em diversos pontos da cidade. As cenas, registradas por vídeos e fotos compartilhadas nas redes sociais, mostram um verdadeiro “tapete branco” formado pelo acúmulo de granizo, que chamou a atenção pela intensidade e volume de precipitação.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica local registrou 28,6 milímetros de chuva entre 20h e 22h. Durante o mesmo período, rajadas de vento chegaram a 70 km/h, contribuindo para a queda de galhos e o destelhamento de algumas residências.

A Defesa Civil de Cornélio Procópio confirmou que o temporal causou danos em telhados e pontos de alagamento, mas até o momento não há registro de feridos ou prejuízos significativos. Equipes do órgão e da Prefeitura trabalharam durante a noite e madrugada para atender chamados e auxiliar moradores afetados.

Nas imagens divulgadas, é possível ver a água acumulada em meio às pedras de gelo, cobrindo ruas e calçadas. Em alguns bairros, moradores chegaram a usar vassouras e pás para recolher o granizo, que se acumulou em frente às casas e nas bocas de lobo, dificultando o escoamento da água.

Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, as condições atmosféricas favoreceram a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, conhecidas como cumulonimbus, típicas de tempestades severas. “O combustível para o desenvolvimento dessas tempestades é o ar quente e úmido. Antes do evento, a temperatura estava próxima dos 30 °C, e a alta umidade na região contribuiu para a intensificação das nuvens, que contêm gelo em seu interior”, explicou.

Jacóbsen também alertou que o cenário meteorológico ainda é favorável à ocorrência de novos temporais nos próximos dias, especialmente durante o final da tarde e início da noite, quando o calor e a umidade se combinam e aumentam a instabilidade atmosférica.

Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos aos alertas meteorológicos e evitem sair de casa durante as chuvas intensas, buscando abrigo em locais seguros e afastando-se de árvores e fiações elétricas.

Mais orientações de segurança podem ser encontradas no site do Simepar, através do www.simepar.com, ou com a Defesa Civil da cidade.