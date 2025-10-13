15°C 20°C
Governo anuncia mais de R$ 36 milhões em investimentos para Jaguariaíva, Arapoti e Sengés

Emenda será destinada para melhorias na infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da população de cada uma das cidades contempladas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
13/10/2025 às 16h12
Investimentos foram anunciados em um pacote que abrange todas as cidades da AMCG. Foto: Valdelino Pontes/SECID

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), autorizou nesta sexta-feira (10), em evento realizado em Castro, um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 219 milhões para as 19 cidades que integram a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), entre elas, Jaguariaíva, Arapoti e Sengés, que juntas receberão mais de R$ 36 milhões. O objetivo é promover melhorias significativas na infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da população.

Entre os projetos contemplados estão obras de pavimentação de vias urbanas, aquisição de veículos e equipamentos, instalação de abrigos em pontos de ônibus, investimentos em infraestrutura tecnológica, iluminação pública, além da construção de espaços de lazer por meio do programa Meu Campinho.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, ressaltou que esses recursos serão aplicados nas mais diferentes realidades da região, em cidades pequenas, médias e grandes, em obras que cumprem o papel do Estado de melhorar o dia a dia da população.

“O Asfalto Novo, Vida Nova, por exemplo, não é só pavimento, tem a galeria para escoar as águas, para poder ter durabilidade, é construída a calçada, com acessibilidade e com a iluminação de LED. Uma cidade organizada, planejada, gera melhor autoestima, tem melhores indicadores de saúde, de educação, melhora o clima na cidade e dá condição para o prefeito também trabalhar mais tranquilo”, disse ele.

Dos recursos liberados, o Governo investirá R$ 14,9 milhões em Jaguariaíva, para pavimentação, aquisição de equipamentos rodoviários e novos veículos para auxiliar em diversos serviços ofertados pela prefeitura. Já para a cidade de Arapoti, o valor investido será de R$ 12 milhões, enquanto Sengés receberá R$ 10 milhões.

A presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Dayane Sovinski, comemorou o anúncio dos recursos. “O programa Asfalto Novo, Vida Nova está mudando a realidade dos municípios e temos agora a oportunidade de eliminar, de vez, o pó e a lama de todas as áreas urbanas, o que vai levar mais dignidade e cidadania à população dos Campos Gerais”, disse ela.

Os recursos estão garantidos e serão liberados conforme os municípios apresentem os projetos técnicos e cumpram os requisitos exigidos pela Secretaria das Cidades. “Essa ação reforça o compromisso do Governo do Paraná com o desenvolvimento regional e com a melhoria da infraestrutura nos Campos Gerais, uma das regiões mais estratégicas para o crescimento econômico e social do Estado”, acrescentou Guto Silva.

