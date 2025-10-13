Governo anuncia mais de R$ 219 milhões em investimentos para cidades dos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), autorizou nesta sexta-feira (10), em evento realizado em Castro, um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 219 milhões para as 19 cidades que integram a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). O objetivo é promover melhorias significativas na infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da população.

Entre os projetos contemplados estão obras de pavimentação de vias urbanas, aquisição de veículos e equipamentos, instalação de abrigos em pontos de ônibus, investimentos em infraestrutura tecnológica, iluminação pública, além da construção de espaços de lazer por meio do programa Meu Campinho.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, ressaltou que esses recursos serão aplicados nas mais diferentes realidades da região, em cidades pequenas, médias e grandes, em obras que cumprem o papel do Estado de melhorar o dia a dia da população.

“O Asfalto Novo, Vida Nova, por exemplo, não é só pavimento, tem a galeria para escoar as águas, para poder ter durabilidade, é construída a calçada, com acessibilidade e com a iluminação de LED. Uma cidade organizada, planejada, gera melhor autoestima, tem melhores indicadores de saúde, de educação, melhora o clima na cidade e dá condição para o prefeito também trabalhar mais tranquilo”, disse ele.

Dos recursos liberados, R$ 60 milhões são do programa Asfalto Novo, Vida Nova, tendo como foco a transformação urbana e valorização das comunidades. Por meio do programa foram contempladas cidades como Curiúva, Imbaú, Ivaí, Porto Amazonas, Sengés e Tibagi

Municípios como Ponta Grossa, Castro, Ortigueira, Palmeira e Jaguariaíva estão entre os que receberão os maiores volumes de recursos. Para pavimentação de vias urbanas e aquisição de veículos, Ponta Grossa terá R$ 25 milhões e Castro, R$ 20 milhões. Ortigueira receberá R$ 15 milhões para pavimentação e iluminação pública; Palmeira R$ 15 milhões para investimentos em iniciativas do Executivo municipal e compra de veículos, e Jaguariaíva terá R$ 14,9 milhões para pavimentação, aquisição de equipamentos rodoviários e veículos.

Outros valores são para Piraí do Sul (R$ 12,6 milhões); Carambeí, Reserva e Arapoti, R$ 12 milhões cada; Ipiranga (R$ 11 milhões); Curiúva, Imbaú, Ivaí, Porto Amazonas, Sengés e Tibagi (R$ 10 milhões); Ventania (R$ 5 milhões); São João do Triunfo (R$ 3 milhões) e Telêmaco Borba (R$ 1,9 milhão).

A presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Dayane Sovinski, comemorou o anúncio dos recursos. “O programa Asfalto Novo, Vida Nova está mudando a realidade dos municípios e temos agora a oportunidade de eliminar, de vez, o pó e a lama de todas as áreas urbanas, o que vai levar mais dignidade e cidadania à população dos Campos Gerais”, disse ela.

O anfitrião do evento, o prefeito de Castro, Dr. Reinaldo, ressaltou a importância do apoio do Governo do Estado em obras de infraestrutura. “Temos visto investimentos nos municípios, mostrando a importância da união deles com o Governo, a partir de projetos realizados com viabilidade e com responsabilidade”, disse ele.

A iniciativa conta com o apoio de diversos deputados estaduais, que atuam em parceria com o Governo do Estado e com os prefeitos para viabilizar os projetos. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, Moacyr Fadel, Mabel Canto, Hussein Bakri, Luiz Claudio Romanelli, Ademar Traiano, Artagão Júnior, Anibelli Neto, Flávia Francischini, Evandro Araújo e Alisson Wandscheer.

Os recursos estão garantidos e serão liberados conforme os municípios apresentem os projetos técnicos e cumpram os requisitos exigidos pela Secretaria das Cidades. “Essa ação reforça o compromisso do Governo do Paraná com o desenvolvimento regional e com a melhoria da infraestrutura nos Campos Gerais, uma das regiões mais estratégicas para o crescimento econômico e social do Estado”, acrescentou Guto Silva.