Chuvas e temporais devem marcar o domingo em Jaguariaíva, Arapoti e Wenceslau Braz

Frente fria avança sobre o Estado e provoca instabilidade em várias regiões; Campos Gerais e Norte Pioneiro terão domingo nublado e com chuva ao longo do dia

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
11/10/2025 às 16h59
Mapa do Simepar mostra tempo instável na região e em todo o Estado.

O feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, neste domingo (12), será de tempo instável em grande parte do Paraná, com previsão de chuva e possibilidade de tempestades, especialmente nas regiões dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico traz risco de pancadas de chuva fortes, trovoadas e rajadas de vento que podem ultrapassar 60 km/h em diversas áreas do Estado.

Nos Campos Gerais, cidades como, Jaguariaíva e Telêmaco Borba terão um domingo nublado, com períodos de chuva e temperaturas amenas. Em Ponta Grossa, a mínima prevista é de 16°C e a máxima não deve passar dos 22°C. Já em Jaguariaíva e Telêmaco Borba, as máximas chegam a 23°C, com possibilidade de trovoadas isoladas durante a tarde.

No Norte Pioneiro, o tempo também será chuvoso ao longo do dia, com risco de temporais localizados. Em Jacarezinho e Wenceslau Braz, os termômetros variam entre 18°C e 30°C, enquanto em cidades próximas, como Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, o calor favorece a formação de nuvens carregadas, o que aumenta o potencial para chuva intensa acompanhada de raios.

A instabilidade começa já pela madrugada nas regiões Oeste e Sudoeste e se espalha rapidamente por todo o Estado ao longo do domingo, alcançando o Norte e os Campos Gerais nas primeiras horas da manhã. O Simepar alerta para a possibilidade de rajadas de vento acima de 50 km/h e chuvas volumosas em curtos períodos, o que pode causar transtornos pontuais.

O tempo deve seguir instável também na segunda-feira, voltando a apresentar melhora apenas a partir da terça (14), quando o sol retorna gradualmente em boa parte do Estado.

 

 

