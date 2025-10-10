13°C 17°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo inova e investe mais de R$ 35 milhões para asfaltar ruas com concreto

Investimento será aplicado na cidade de Paranaguá, abrangendo 15 vias próximas ao Porto

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
10/10/2025 às 09h02
Governo inova e investe mais de R$ 35 milhões para asfaltar ruas com concreto
Obra foi autorizada pelo governador Ratinho Junior nesta quinta-feira (09). Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (9) a celebração de um convênio entre o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL), e a Prefeitura de Paranaguá para o investimento de R$ 35,7 milhões na pavimentação em concreto de diversas vias urbanas próximas ao Porto de Paranaguá. O projeto foi doado pela Portos do Paraná em parceria com as empresas locais Rocha e Fertipar.

A assinatura ocorreu durante a solenidade de entrega de 212 títulos de propriedade rural no município, que contou com investimento de R$ 455 mil do governo estadual. Na ocasião, o governador também destinou R$ 26 milhões em máquinas de linha amarela para as sete cidades que integram a Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa).

“O nosso Porto de Paranaguá vive um momento maravilhoso, sendo eleito por seis vezes consecutivas o porto mais eficiente do Brasil, e por isso vamos revitalizar todo o entorno da região portuária em concreto. Isso vai atender a logística dos caminhões que chegam aqui com mais eficiência”, disse o governador.

Segundo ele, os investimentos complementam o que é feito com o Moegão, maior obra portuária em andamento do País. “São projetos que trazem mais comodidade para a população. O Moegão vai diminuir a travessia dos trens e facilitar a vida dos moradores que moram dos dois lados dos trilhos”, detalhou.

O convênio entre a SEIL e a Prefeitura de Paranaguá permitirá a troca do revestimento asfáltico por pavimento de concreto armado em 15 ruas da cidade, totalizando seis quilômetros de extensão e 71,6 mil metros quadrados de área. As vias contempladas são: Professor Décio, Xavier da Silva, Frei José Thomaz, Avenida Gabriel de Lara, Francisco Machado, Nestor Victor, Comendador Correia Junior, Soares Gomes, Conselheiro Correa, Manoel Pereira, Barão do Rio Branco, Manoel Bonifácio, Maria Cândida Souza Lobo, Baronesa do Cerro Azul e Marechal Floriano.

“Dessa forma, a gente traz mobilidade e logística para o porto, mas também diminui cruzamentos e interferências viárias em Paranaguá. O uso do concreto é uma escolha definitiva, duradoura e que o Paraná tem adotado como modelo para o Brasil”, analisa o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Ele também destacou que a cidade litorânea terá um dos maiores programas de investimentos, a partir da concessão do Lote 2 das rodovias. “A partir deste ano iniciaremos obras que vão trazer mobilidade e segurança para quem mora aqui”, adiantou.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, ressaltou a importância da obra para o escoamento da produção e o desenvolvimento da cidade. “A gente sabe que o caminhoneiro, aquele que trabalha na rua todo dia, precisa de uma pavimentação melhorada para cuidar do seu equipamento. Estamos muito satisfeitos e o governo estadual está sempre muito atento e pronto para atender as necessidades dos municípios”, disse.

Atualmente, a Portos do Paraná e o Governo do Estado já aplicaram R$ 28,4 milhões na revitalização e troca de pavimentos em diversas ruas de Paranaguá e Antonina, reforçando o compromisso com a infraestrutura do Litoral.

Na avaliação do diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo, a pavimentação em concreto vai trazer mais segurança e melhorar a mobilidade urbana da região. “Hoje essas vias são em paralelepípedo, todas irregulares, por onde passam muitos veículos e caminhões que atendem os terminais privados. Com as melhorias, geramos mais eficiência na movimentação, reduzimos a manutenção e possíveis quebras dos automóveis que transitam no local”, analisou.

A Prefeitura de Paranaguá finalizou a tramitação necessária para a entrega do projeto ao Estado e, com isso, recebeu a autorização para a celebração do convênio. Com o documento assinado, o município poderá dar sequência às etapas de licitação e contratação da empresa responsável pela execução das obras, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Geraldo Bubniak/AEN
DIVERSÃO SEGURA Há 5 horas

Dia das Crianças: Saúde alerta para acidentes domésticos na infância e reforça prevenção

Além da importância da prevenção de acidentes em casa, muitos resultando em internações e até óbitos, a Sesa destaca a necessidade de atenção à segurança no trânsito e em atividades recreativas

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

DER contrata empresa que vai realizar obra no trevo do Hospital Regional de Cornélio Procópio

Obra tem como objetivo melhorar o acesso ao Hospital Regional e a mobilidade no trecho urbano da rodovia com investimento total de R$ 14,6 milhões

 Recurso foi anunciado nesta quarta-feira (08), em um pacote de R$ 6 milhões para cidades do Paraná. Foto: Robson Mafra/Semipi-PR
INVESTIMENTO Há 1 dia

Quatiguá recebe mais de R$ 580 mil para reforma e ampliação do Centro do Idoso

Investimento do Governo do Estado busca garantir o fortalecimento das políticas públicas para pessoas idosas no município, garantindo mais qualidade de vida e segurança para todos

 A inauguração integra as celebrações dos 113 anos dos Bombeiros Militares do Paraná.  Foto: Geraldo Bubniak/AEN
INAUGURAÇÃO Há 2 dias

Governador inaugura Escola Superior de Bombeiro Militar e entrega 64 viaturas à corporação

O novo espaço, inaugurado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, é o primeiro da história do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná voltado exclusivamente à formação, especialização e aperfeiçoamento dos profissionais da corporação

 Ratinho Junior segue como um dos governadores que melhor pontua contra o presidente Lula. Foto: Assessoria
PESQUISA ELEITORAL Há 2 dias

Ratinho Junior mantém competitividade alta contra Lula, aponta pesquisa Quaest

Governador mantém distância curta do presidente, e continua aparecendo como um forte candidato à presidência em 2026

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados