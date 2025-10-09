Região registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em bebida alcoólica

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol estão colocando as cidades em alerta nos últimos dias. Com casos aumentando a cada dia que se passa, moradores de diversas regiões do país estão sendo intoxicados com o produto. Nesta quarta-feira (08), a região registrou seu primeiro caso suspeito, na cidade de Arapoti, nos Campos Gerais.

O assunto tem chamado a atenção em todo o Brasil, e virou assunto até mesmo caso de investigação policial, por conta de uma grande rede de adulterações indevidas de bebidas alcoólicas em diversos estados. Há seis dias o Paraná investigava o primeiro caso suspeito, e hoje já são três casos confirmados, sem contar os que seguem em investigação.

Entre os casos que estão sendo investigados no Estado, e outros que ainda não constam no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), está o caso de Arapoti. Segundo informações divulgadas oficialmente pela prefeitura do município, a suspeita foi identificada nesta quarta-feira, após o paciente procurar por ajuda médica com sintomas da intoxicação.

Apesar de a intoxicação por metanol ser um caso complicado, que pode levar à cegueira permanente e, em casos mais complicados, à morte, o paciente em Arapoti está com o quadro estável, e segue recebendo atendimento do município para evitar que seu quadro piore com o passar das horas.

O alerta de suspeita deste caso traz uma certa preocupação para cidades da região, incluindo municípios do Norte Pioneiro. Arapoti fica apenas a 36km do Norte Pioneiro. Além disso, a cidade de Ourinhos, que fica no interior de São Paulo, na divisa com a região, também registrou três casos suspeitos da intoxicação, o que reacende ainda mais o alerta para os moradores.

Com o número de casos aumentando em todo o país, as prefeituras, através das secretarias de saúde, estão em trabalho contínuo para alertar os moradores sobre os riscos, sintomas e prevenções. A prefeitura de Jaguariaíva, também próxima à Arapoti, emitiu um alerta nesta quarta-feira, com diversas informações para ajudar a população.

Frente ao aumento dos casos, o Governo do Estado também está atuando para ajudar os paranaenses. A Sesa realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue ao Estado na próxima semana.

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que o Estado está trabalhando para amenizar os efeitos do surto de intoxicações. “Estamos trabalhando, continuamos atentos e de maneira transparente vamos continuar a informar a nossa população de tudo o que está acontecendo”, disse.

Segundo a Sesa, neste momento é importante prestar atenção aos sintomas. A Secretaria alerta que não é possível identificar o metanol na bebida apenas pelo cheiro ou sabor, pois ele não altera significativamente as características sensoriais. Em orientações, a Sesa afirma que os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância, sendo semelhantes à ressaca.

Nas primeiras 24 horas, os sintomas iniciais são dor de cabeça, náuseas e vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental. Depois deste primeiro período, começam a aparecer os sintomas mais graves da intoxicação, como dores abdominais intensas, alterações visuais - visão turva, fotofobia (sensibilidade à luz), visão embaçada, percepção de “campo nevado” ou pontos escuros e, em casos graves, cegueira repentina em ambos os olhos.

Dificuldades respiratórias e hiperventilação também são sintomas graves. Depois disso, os intoxicados apresentam convulsões e entram em coma. Portanto, ao perceber os primeiros sintomas, é de extrema importância procurar ajuda médica o mais rápido possível, para evitar que o quadro de saúde se agrave a ponto de chegar aos últimos estágios.