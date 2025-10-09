Moto furtada é recuperada pela polícia em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, recuperou uma moto furtada na tarde da última segunda-feira (06). O veículo foi localizado durante patrulhamento em uma estrada rural do município.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais realizaram patrulhamento de rotina por uma estrada vicinal na zona rural do município quando encontraram a motocicleta parada na beira da estrada. Ao consultar os dados da moto, foi constatado que a mesma apresentava alerta de furto.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. A equipe da PM não divulgou informações se algum suspeito foi detido ou identificado.