DER contrata empresa que vai realizar obra no trevo do Hospital Regional de Cornélio Procópio

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) do Governo do Paraná, assinou o contrato para a implantação de um novo trevo rodoviário na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. A obra tem como objetivo melhorar o acesso ao Hospital Regional e a mobilidade no trecho urbano da rodovia. O investimento total será de R$ 14,6 milhões.

Após a assinatura do contrato, o próximo passo será a emissão da Ordem de Serviço, que autorizará o início da elaboração do projeto básico e do projeto executivo da intervenção. O prazo estimado para essa etapa é de cinco meses, período em que serão realizados estudos técnicos e análises detalhadas para confirmar ou aperfeiçoar as soluções apresentadas no anteprojeto. Esse documento foi elaborado e doado ao DER/PR pela Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio.

Concluídos e aprovados os projetos, será iniciada a execução das obras, com previsão de duração de dez meses. As intervenções ocorrerão em um trecho de aproximadamente 540 metros, entre o km 48 e o km 49 da PR-160, em frente ao Hospital Regional. O projeto prevê a implantação de uma rotatória alongada com faixa exclusiva para retorno, além da adequação dos acessos de entrada e saída da unidade hospitalar.

Também estão previstas melhorias nas vias marginais do entorno. A Rua Francisca R. da Silva e a Rua Leonor N. da Silva serão prolongadas e conectadas à Avenida Hélio Registro e à Rua Reginal Perisse da Silva, criando novas alternativas de tráfego e ampliando a fluidez na região.

O projeto inclui ainda a implantação de passeio para pedestres, novo sistema de drenagem de águas pluviais e outros serviços complementares. As obras devem proporcionar maior segurança viária e melhor acesso ao Hospital Regional, beneficiando pacientes, profissionais da saúde e moradores de Cornélio Procópio e municípios vizinhos atendidos pela unidade hospitalar.