Governador inaugura Escola Superior de Bombeiro Militar e entrega 64 viaturas à corporação

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quarta-feira (8) a Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O novo espaço é o primeiro da história do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) voltado exclusivamente à formação, especialização e aperfeiçoamento dos profissionais da corporação. A inauguração integra as celebrações dos 113 anos dos Bombeiros Militares do Paraná.

Além da nova escola, o evento também marcou a entrega de 64 novas viaturas que irão reforçar as ações de salvamento, combate a incêndios e resposta a emergências em diversas regiões do Estado. Juntas, as duas ações representam R$ 43,7 milhões em investimentos do Governo do Estado, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Escola Superior recebeu o nome de Coronel BM Almir Porcides Junior, que comandou o Corpo de Bombeiros entre 2006 e 2007 e faleceu em agosto deste ano.

“O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais admiradas e respeitadas pelos paranaenses. Investir na formação e na estrutura de trabalho desses profissionais é investir na proteção da vida. A nova Escola Superior e as novas viaturas mostram o compromisso do Governo do Estado com a valorização e o fortalecimento da segurança pública”, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O governador ressaltou ainda que a entrega da nova Escola Superior de Bombeiro Militar representa um salto na modernização da corporação e faz parte de um conjunto mais amplo de investimentos voltados à estrutura e ao treinamento dos bombeiros paranaenses. “São R$ 46 milhões em investimentos, somando a construção da Escola Superior, novas viaturas, caminhões de combate a incêndio e equipamentos individuais de proteção. Também entregamos há poucos dias um novo helicóptero de resgate e ampliamos o orçamento da corporação", disse.

"Há dois anos, o investimento era de R$ 50 milhões por ano, nesse ano já estamos em R$ 90 milhões e chegaremos a R$ 150 milhões no ano que vem. É uma forma de modernizar o Corpo de Bombeiros e deixar a estrutura do Estado à altura da importância que essa instituição tem”, afirmou.

Com 6,7 mil metros quadrados de área construída, a Escola Superior de Bombeiro Militar recebeu R$ 26,2 milhões em investimentos: R$ 23,1 milhões do financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e R$ 3,1 milhões destinados à compra de equipamentos e mobiliário.

A estrutura conta com salas de aula, laboratórios, dormitórios com capacidade para 127 militares, auditório para 250 pessoas e refeitório com 300 lugares. O espaço centraliza toda a formação e capacitação dos bombeiros do Paraná, incluindo cursos de graduação realizados em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

“O Governo do Paraná tem trabalhado para garantir que nossas forças de segurança estejam cada vez mais preparadas e equipadas. A Escola Superior de Bombeiro Militar e as novas viaturas entregues representam o investimento constante na formação, na valorização e na estrutura necessária para proteger a vida dos paranaenses com excelência e rapidez”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

O comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, destacou que a inauguração da nova Escola Superior de Bombeiro Militar marca um avanço inédito na formação e qualificação da corporação. “É uma evolução histórica do ensino dentro do Corpo de Bombeiros. Para atender bem, o bombeiro precisa treinar, e treinar muito. Essa escola concretiza um sonho antigo de termos um espaço legítimo e condizente com o que a população paranaense espera. A partir de agora, com essa estrutura, que é exemplo para todo o Brasil, teremos profissionais ainda mais capacitados para atender a sociedade”, afirmou.

“A inauguração da Escola Superior de Bombeiro Militar e a entrega dessas novas viaturas simbolizam o compromisso permanente do governador Ratinho Junior, do secretário Hudson Teixeira e da corporação com o aperfeiçoamento técnico e a modernização do serviço prestado à sociedade. São investimentos que fortalecem a estrutura operacional e, ao mesmo tempo, garantem a formação de bombeiros ainda mais preparados para proteger vidas e patrimônios em todo o Paraná”, completou o comandante-geral.

Para o comandante da Escola Superior de Bombeiro Militar, tenente-coronel Eduardo Gomes Pinheiro, o novo espaço consolida um passo importante na história da corporação e garante melhores condições para o ensino e a preparação dos militares. “Agora, com a construção desse complexo, nós temos um espaço administrativo, nove salas de aula e laboratórios que permitem uma formação completa, dando à população a certeza de que, quando ligar 193, o bombeiro estará com a melhor preparação possível. Com isso, nós nos tornamos referência no Brasil como um dos melhores centros de formação de bombeiros”, afirmou.