Ratinho Junior mantém competitividade alta contra Lula, aponta pesquisa Quaest

Governador mantém distância curta do presidente, e continua aparecendo como um forte candidato à presidência em 2026

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
09/10/2025 às 09h18
Ratinho Junior segue como um dos governadores que melhor pontua contra o presidente Lula. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador do Paraná, Ratinho Junior, volta a aparecer como candidato forte da direita e centro-direita na pesquisa presidencial da Quaest/Genial divulgada nesta quinta-feira (9). O seu nome tem sido ventilado principalmente pelo mercado financeiro como alternativa à polarização.

Nas simulações de segundo turno, por exemplo, Ratinho Junior segue como um dos governadores que melhor pontua contra o presidente Lula, ao lado de Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Romeu Zema (Minas Gerais).

Ratinho Junior mantém a segunda menor distância para o petista entre os líderes estaduais, enquanto as simulações com Eduardo Leite, Romeu Zema e Ronaldo Caiado indicam amplo favoritismo do presidente Lula e probabilidade maior de uma vitória da esquerda em 2026.

O governador do Paraná também pontua acima de 10% em todos os cenários de primeiro turno. Dos oito retratos analisados, Ratinho Junior chega a 17% das intenções de voto no primeiro turno no quadro com Eduardo Bolsonaro na disputa pela família do ex-presidente. O presidente Lula ainda aparece na frente.

Ratinho Junior também aparece à frente de Ciro Gomes em outro cenário, com 12%, contra 11% do candidato do PDT que é figurinha recorrente nas campanhas presidenciais.

A pesquisa indica que o governador do Paraná ainda tem 37% de margem de crescimento nas intenções de voto entre eleitores que não o conhecem. Nesse quesito ele fica atrás apenas de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que são mais desconhecidos. A população brasileira já tem uma percepção consolidada em relação aos demais candidatos

A Quaest ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pp. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.

