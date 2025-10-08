Prefeitura de Jaguariaíva recebe quase R$ 10 milhões para asfaltar ruas da cidade

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, foi contemplada com quase R$ 10 milhões para asfaltar as ruas da cidade. O valor foi anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, junto com um pacote bilionário de investimentos que irão beneficiar diversas outras cidades da região. Juca Sloboda, prefeito de Jaguariaíva, participou do evento de lançamento do pacote.

Nesta terça-feira (7), o governador lançou oficialmente um pacote de R$ 2 bilhões para recapeamento asfáltico para municípios de até 100 mil habitantes. Segundo informações enviadas à reportagem da Folha, não há um valor estipulado para cada município, e cada prefeitura deverá apresentar ao Governo seu projeto, para receber o valor necessário.

Enquanto outros municípios ainda planejam quais ruas vão asfaltar, Jaguariaíva avançou, e já apresentou o seu, que receberá um investimento de quase R$ 10 milhões, para asfaltar 13 ruas da cidade, além de outros serviços inclusos no processo de recapeamento, como terraplanagem, drenagem e outras preparações.

A Folha teve acesso ao documento enviado pela prefeitura ao Governo do Estado. Segundo o documento, o valor total que a cidade receberá é de R$ 9.663.061,04, para realizar todas as obras necessárias para a preparação e realização do recapeamento. O recurso integra a pasta do programa Asfalto Novo, Vida Nova.

O planejamento da prefeitura conta com 13 ruas. Entre elas estão a Rua Eloá Martins Passos Felix, com início na Rua João Antônio Rolim, Rua Alcides Sampaio Ribas, com início na Rua Curitiba até o final do Rio Capivari, Rua Amazonas, entre as ruas Alcides Sampaio Ribas e Curitiba.

A Rua Estevam Puquevis também será asfaltada, no trecho que liga as ruas Vereador Manoel Claro e Professor Ângelo Carazzai. Na Rua Gerônimo Porfirio de Matos, o recapeamento começará na Professor Ângelo Carazzai, e na Rua Professor Ângelo Carazzai, o serviço será realizado no trecho entre as ruas Gerônimo Porfirio de Matos e Vicente Carpinelli.

O projeto ainda conta com a Rua Professora Dora Sampaio, que será asfaltada no trecho entre as ruas Gerônimo Porfirio de Matos e Vicente Carpinelli. A Rua Vereador Manoel Claro, entre as ruas Gerônimo Porfirio de Matos e Estevam Puquevis, também será asfaltada.

Entre as ruas Professor Ângelo Carazzai e XV de Novembro, a Rua Vicente Carpinelli também será asfaltada. O trecho da Rua Pedro Kojo, que fica entre as ruas Olga Kojo Tureck e Bruno Vieira, também será asfaltado. Na Rua Levi Macedo Taques, o trecho que será asfaltado fica entre as ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Matadouro.

A Rua Manoel Fonseca, que fica entre as ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Rosa Nogueira Fonseca, também está no projeto. Uma rua sem denominação, entre as ruas Altino Martins e Vasco Fonseca, também será asfaltada.

Com este investimento, Jaguariaíva terá um impulso na melhoria de sua infraestrutura, garantindo mais qualidade de vida para os moradores e segurança para todos.

Além de Jaguariaíva, todas as cidades com até 100 mil habitantes da região também serão contempladas com o pacote. No entanto, não há um valor específico para cada prefeitura. O pacote total é de R$ 2 bilhões, dentro deste pacote, cada prefeitura deverá apresentar seu projeto e, com isso, o Governo destinará o valor necessário para realizar as obras em cada uma.