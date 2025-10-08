12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Amunorpi reúne prefeitos para discutir fortalecimento da saúde na região

Encontro foi realizado em Ibaiti e teve como tema melhorias para o SAMU e para o Cisnorpi

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/10/2025 às 16h40
Amunorpi reúne prefeitos para discutir fortalecimento da saúde na região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Nesta terça-feira (7), prefeitos de diversas cidades participaram de uma reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), realizada em Ibaiti. O encontro teve como foco principal o debate sobre ações conjuntas para aprimorar os serviços públicos de saúde na região, com destaque para o fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para melhorias no atendimento prestado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Os gestores municipais reforçaram o compromisso em buscar soluções integradas e sustentáveis para ampliar a eficiência e a qualidade dos atendimentos oferecidos à população. O diálogo entre os prefeitos também abordou estratégias para garantir o funcionamento adequado dos serviços de urgência e emergência, além da necessidade de investimentos em estrutura, equipamentos e capacitação de equipes de saúde.

Durante a reunião, os participantes destacaram a importância do trabalho conjunto entre os municípios para enfrentar desafios comuns e otimizar os recursos disponíveis. A proposta é fortalecer a regionalização da saúde, promovendo maior equilíbrio na oferta de serviços e garantindo acesso igualitário aos cidadãos de diferentes localidades do Norte Pioneiro.

A Amunorpi tem atuado como espaço de articulação e cooperação entre as prefeituras, estimulando a troca de experiências e a construção de soluções coletivas para demandas que impactam diretamente o cotidiano dos municípios. A reunião em Ibaiti reforçou essa diretriz, reafirmando a importância da união entre os gestores na busca por políticas públicas eficazes e integradas.

O fortalecimento do Samu e as melhorias no atendimento do Cisnorpi foram apontados como prioridades para os próximos meses, consolidando o compromisso dos municípios em garantir um sistema de saúde mais eficiente, ágil e humanizado para toda a população do Norte Pioneiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
TRAGÉDIA Há 14 horas

Coletor de lixo morre ao ser atropelado pelo caminhão em que ele trabalhava

Acidente aconteceu na manhã da quarta-feira em Ibaiti no momento em que o motorista manobrava o veículo e não viu a vítima

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 14 horas

Professora fica em estado grave após ter 45% do corpo queimado

Situação foi registrada na manhã da terça-feira no município de Ibaiti e vítima foi transferida para Londrina

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 15 horas

Ministério Público e Ibaiti firmam acordo para acolhimento a mulheres vítimas de violência

Acordo prevê a criação de um serviço de acolhimento temporário destinado a garantir proteção, segurança e suporte às vítimas atendidas pela rede de proteção local

 Assinatura da pavimentação representou uma conquista histórica para a cidade. Foto: Divulgação
CONQUISTA HISTÓRICA Há 2 semanas

Sandro Alex assina pavimentação de trecho em Ibaiti com investimento milionário do Estado

Obra realizará o sonho de uma luta que durou mais de cinco anos, pavimentando o trecho da PR-513 que dá acesso ao Santuário Diocesano Nossa Senhora Da Medalha Milagrosa

 Heloísa de Almeida Paulino. Foto: Divulgação
FÉ E FORÇA Há 3 semanas

Menina do Norte Pioneiro luta contra o câncer em Curitiba e família pede orações

Heloísa de Almeida Paulino, de 7 anos, diagnosticada com leucemia, está internada na UTI do Hospital Pequeno Príncipe, após apresentar piora em seu estado de saúde

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados