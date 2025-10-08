Amunorpi reúne prefeitos para discutir fortalecimento da saúde na região

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Nesta terça-feira (7), prefeitos de diversas cidades participaram de uma reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), realizada em Ibaiti. O encontro teve como foco principal o debate sobre ações conjuntas para aprimorar os serviços públicos de saúde na região, com destaque para o fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para melhorias no atendimento prestado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

Os gestores municipais reforçaram o compromisso em buscar soluções integradas e sustentáveis para ampliar a eficiência e a qualidade dos atendimentos oferecidos à população. O diálogo entre os prefeitos também abordou estratégias para garantir o funcionamento adequado dos serviços de urgência e emergência, além da necessidade de investimentos em estrutura, equipamentos e capacitação de equipes de saúde.

Durante a reunião, os participantes destacaram a importância do trabalho conjunto entre os municípios para enfrentar desafios comuns e otimizar os recursos disponíveis. A proposta é fortalecer a regionalização da saúde, promovendo maior equilíbrio na oferta de serviços e garantindo acesso igualitário aos cidadãos de diferentes localidades do Norte Pioneiro.

A Amunorpi tem atuado como espaço de articulação e cooperação entre as prefeituras, estimulando a troca de experiências e a construção de soluções coletivas para demandas que impactam diretamente o cotidiano dos municípios. A reunião em Ibaiti reforçou essa diretriz, reafirmando a importância da união entre os gestores na busca por políticas públicas eficazes e integradas.

O fortalecimento do Samu e as melhorias no atendimento do Cisnorpi foram apontados como prioridades para os próximos meses, consolidando o compromisso dos municípios em garantir um sistema de saúde mais eficiente, ágil e humanizado para toda a população do Norte Pioneiro.