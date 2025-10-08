Redução do IPVA aumenta emplacamentos e aquece economia no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Cerca de 86% dos municípios do Paraná registraram emplacamento de novos veículos nos dez dias que sucederam o anúncio da redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em 20 de agosto. A lei que oficializou a diminuição de 3,5% para 1,9% foi sancionada em 23 de agosto, após aprovação na Assembleia Legislativa. Das 399 cidades paranaenses, 345 tiveram automóveis emplacados no período entre 20 e 29 de agosto, contra 330 nos dez dias anteriores ao anúncio. A região do Norte Pioneiro é destaque nestes números.

No comparativo entre os dois períodos, 41 municípios que não haviam registrado emplacamentos entre 10 e 19 de agosto tiveram ao menos um veículo registrado após a divulgação da nova alíquota. Indianópolis, na região Noroeste, destacou-se com 24 novos registros, sendo 20 em um único dia. Barbosa Ferraz, no Centro-Oeste, contabilizou seis novos emplacamentos. Santa Amélia, no Norte, registrou cinco veículos, enquanto Boa Vista da Aparecida, Califórnia, Ibaiti, Iretama, Rebouças e Santa Isabel do Ivaí tiveram quatro cada.

No Norte Pioneiro, o reflexo da medida também foi perceptível. Ibaiti contabilizou quatro novos emplacamentos no período analisado, reforçando a tendência de aumento no registro de veículos após a redução do imposto. Salto do Itararé teve dois veículos emplacados e Abatiá, embora não tenha registrado novos emplacamentos depois do anúncio, teve movimentação antes da mudança na alíquota, integrando o grupo de 25 municípios que registraram veículos nos dez dias anteriores, mas não no período seguinte.

Outros municípios como Luiziana, Nova Esperança do Sudoeste, São José da Boa Vista e São Tomé tiveram três novos emplacamentos cada. Cidades como Diamante do Sul, General Carneiro, Juranda, Santa Cecília do Pavão e Uniflor também apresentaram novos registros, ainda que em menor volume.

Nas maiores cidades do Estado, o crescimento foi expressivo. São José dos Pinhais liderou a alta, com aumento de 104,8% nos emplacamentos, seguida por Maringá, com 68,4%, Campo Largo, com 53,1%, Cascavel, com 34,7%, e Apucarana, com 34,6%. O movimento confirma a influência da nova política fiscal sobre o mercado automotivo paranaense, impulsionando a retomada das vendas e a renovação da frota em todas as regiões.