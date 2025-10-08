Paraná está entre os principais estados exportadores do Brasil

O Paraná é o 5º maior exportador do País e o primeiro do Sul, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

DA REDAÇÃOAEN - FOLHA EXTRA

Com um cenário cada vez mais desafiador no comércio exterior, o Paraná tem conseguido expandir as vendas para outros mercados, consolidando-se como o 5º maior exportador do País. De janeiro a setembro deste ano, foram US$ 17,7 bilhões exportados, com saldo positivo de US$ 2 bilhões em relação às importações, que somaram US$ 15,6 bilhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e foram organizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O Paraná é o 5º maior exportador do País e o primeiro do Sul, atrás apenas de São Paulo (US$ 52,4 bilhões), Rio de Janeiro (US$ 33,6 bilhões), Minas Gerais (US$ 33 bilhões) e Mato Grosso (US$ 22,5 bilhões). Pará (US$ 17,6 bilhões), Rio Grande do Sul (US$ 15,4 bilhões), Goiás (US$ 10,4 bilhões), Santa Catarina (US$ 9 bilhões) e Bahia (US$ 8,3 bilhões) também foram destaque. Os demais estados responderam juntos por US$ 37,8 bilhões.

As exportações paranaenses vêm passando por um processo de desconcentração de mercados internacionais. De janeiro a setembro deste ano, os produtos paranaenses chegaram a 209 mercados internacionais. Argentina, Índia, Irã e Singapura, por exemplo, apresentaram forte crescimento.

A vizinha Argentina, por exemplo, praticamente dobrou a participação nas importações de produtos paranaenses, passando de 4,3% nos primeiros nove meses de 2024, para 8,2% no mesmo período deste ano. Foi a maior variação registrada por um parceiro comercial, com 86,4%. A exportação de automóveis cresceu 253%, chegando a US$ 367,7 milhões em 2025, ante US$ 112,7 milhões no ano passado.

Já a Índia viu sua participação na balança comercial do Paraná sair de 1,8% para 2,7% entre janeiro e setembro de um ano e outro, o que representa uma variação de 48,5%. O óleo de soja bruto foi o responsável por puxar esse aumento, com US$ 338,8 milhões e participação de 71,6% nas exportações. Produtos químicos orgânicos e metalúrgicos diversos também tiveram contribuição expressiva, com 37,4% e 24,9% de variação positiva, respectivamente.

O Irã foi responsável por 2,5% das vendas paranaenses para o mundo em 2025, com uma variação de 15,8% em relação aos 2,1% no mesmo período de 2024. Foram US$ 434,7 milhões comprados pelo país asiático, com destaque para os cereais, com US$ 269,8 milhões e variação de 476,6% em relação aos US$ 46,7 milhões do ano passado.

Já Singapura passou de 1,3% para 1,9% de participação, com óleos e combustíveis sendo o produto mais comercializado pelo Paraná ao país, com US$ 222,6 milhões de janeiro a setembro deste ano, um aumento de 101,6% em relação aos US$ 110,4 milhões do mesmo período de 2024.

“O Estado vem passando por um processo importante de desconcentração de mercadorias e destinos, ampliando as exportações para mercados como Argentina, Índia, Irã, e a Singapura, caracterizando mais uma vez que a indústria paranaense vem se modernizando, agregando maior valor aos seus produtos, assim como sua produção agrícola”, destacou o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado.

Essa desconcentração das exportações é reflexo do momento atual pelo qual as duas maiores economias do mundo vêm passando. A China, grande importadora de soja e seus derivados, representou 23,7% do total vendido pelo Paraná ao Exterior nos nove primeiros meses de 2025, ante uma participação de 28,5% relativa ao mesmo período de 2024, uma redução de 4,8 pontos percentuais. Essa diminuição é consequência da posição chinesa de reduzir a participação do farelo de soja como ração animal.

Nesse mesmo sentido, os Estados Unidos, que antes registraram uma participação de 6,4% de janeiro a setembro de 2024, viram esse número reduzir para 5,6% no mesmo período deste ano. A diminuição tem como pano de fundo as tarifas impostas aos produtos brasileiros pelo governo norte-americano, que impactaram principalmente as cadeias da madeira e café.

A soja em grão continua como o principal produto paranaense exportado para o mundo, representando 20,9% da balança comercial do Estado. Foram US$ 3,7 bilhões nos primeiros nove meses de 2025.

Na sequência, aparecem carne de frango “in natura”, responsável por 14,8% das exportações paranaenses, com US$ 2,6 bilhões comercializados; farelo de soja, com 5,4% e US$ 953,2 milhões; açúcar bruto, com 4,7% e US$ 830,7 milhões; automóveis, com 3,7% e US$ 649,7 milhões; papel e cereais, ambos com 3,5% de participação e US$ 618,5 milhões e US$ 616,8 milhões vendidos, respectivamente.