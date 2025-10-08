Ratinho Junior autoriza construção do primeiro Espaço de Acolhimento da Mulher

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta terça-feira (7), durante o Congresso dos Municípios do Paraná, a licitação para a construção do primeiro Espaço de Acolhimento da Mulher regionalizado do Paraná. A unidade será implantada no município de Toledo, no Oeste do Estado, e vai beneficiar 35 cidades da região, oferecendo proteção e atendimento emergencial a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além de seus dependentes.

O novo espaço é o primeiro de seis que serão construídos em diferentes regiões do Estado. A iniciativa é da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), e nasceu de uma mobilização da Associação das Primeiras-Damas do Oeste do Paraná (Adamop).

O Espaço de Acolhimento da Mulher será destinado às mulheres em situações de risco iminente de morte e grave ameaça. A ideia é criar um local seguro e protegido para que essas mulheres possam sair da convivência com os agressores. O encaminhamento será feito pela rede de proteção (Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, serviços de Assistência Social e/ou órgãos do sistema de justiça).

“Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher paranaense fique sem apoio em um momento de vulnerabilidade. Com os Espaços de Acolhimento da Mulher, estamos fortalecendo a rede de proteção e criando ambientes seguros, acolhedores e integrados ao sistema de assistência social e de segurança pública”, afirmou o governador Ratinho Junior.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou que o projeto é um marco na interiorização das políticas públicas voltadas às mulheres. “Essa é uma iniciativa construída de forma coletiva, que nasceu da união das primeiras-damas e do apoio dos consórcios regionais. O modelo regionalizado garante eficiência na gestão e amplia a capilaridade do atendimento. Queremos que cada mulher paranaense saiba que há um espaço seguro e preparado para acolhê-la e ajudá-la a reconstruir sua vida”, disse.

Cada unidade contará com investimento de R$ 3,5 milhões e será administrada de forma regionalizada, por meio de consórcios públicos intermunicipais, assegurando atendimento multidisciplinar e funcionamento ininterrupto. “O modelo administrado por um consórcio formado por municípios permite o compartilhamento de custos entre as prefeituras, oferecendo uma alternativa para municípios de pequeno porte que não dispõem de estrutura própria para acolher mulheres vítimas de violência”, detalhou Leandre.

A presidente da Associação das Primeiras-Damas do Oeste do Paraná (Adamop), Ângela Schanoski, primeira-dama de Maripá, explicou que a iniciativa surgiu a partir de uma conversa entre as primeiras-damas da região que evidenciou a dificuldade dos pequenos municípios realizarem o acolhimento de mulheres vítimas de violência.

“Foi assim que nasceu o Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná (Ciasop), que administrará o Espaço de Acolhimento de Toledo. Em municípios pequenos, onde tantas vezes as mulheres não têm para onde correr, ele representa a diferença entre o medo e a vida. É lá que elas encontrarão segurança, apoio e a chance real de recomeçar”, afirmou.