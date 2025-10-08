Ratinho Junior autoriza construção do primeiro Espaço de Acolhimento da Mulher

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA
O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta terça-feira (7), durante o Congresso dos Municípios do Paraná, a licitação para a construção do primeiro Espaço de Acolhimento da Mulher regionalizado do Paraná. A unidade será implantada no município de Toledo, no Oeste do Estado, e vai beneficiar 35 cidades da região, oferecendo proteção e atendimento emergencial a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além de seus dependentes.
O novo espaço é o primeiro de seis que serão construídos em diferentes regiões do Estado. A iniciativa é da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), e nasceu de uma mobilização da Associação das Primeiras-Damas do Oeste do Paraná (Adamop).
O Espaço de Acolhimento da Mulher será destinado às mulheres em situações de risco iminente de morte e grave ameaça. A ideia é criar um local seguro e protegido para que essas mulheres possam sair da convivência com os agressores. O encaminhamento será feito pela rede de proteção (Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, serviços de Assistência Social e/ou órgãos do sistema de justiça).
“Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher paranaense fique sem apoio em um momento de vulnerabilidade. Com os Espaços de Acolhimento da Mulher, estamos fortalecendo a rede de proteção e criando ambientes seguros, acolhedores e integrados ao sistema de assistência social e de segurança pública”, afirmou o governador Ratinho Junior.
A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou que o projeto é um marco na interiorização das políticas públicas voltadas às mulheres. “Essa é uma iniciativa construída de forma coletiva, que nasceu da união das primeiras-damas e do apoio dos consórcios regionais. O modelo regionalizado garante eficiência na gestão e amplia a capilaridade do atendimento. Queremos que cada mulher paranaense saiba que há um espaço seguro e preparado para acolhê-la e ajudá-la a reconstruir sua vida”, disse.
Cada unidade contará com investimento de R$ 3,5 milhões e será administrada de forma regionalizada, por meio de consórcios públicos intermunicipais, assegurando atendimento multidisciplinar e funcionamento ininterrupto. “O modelo administrado por um consórcio formado por municípios permite o compartilhamento de custos entre as prefeituras, oferecendo uma alternativa para municípios de pequeno porte que não dispõem de estrutura própria para acolher mulheres vítimas de violência”, detalhou Leandre.
A presidente da Associação das Primeiras-Damas do Oeste do Paraná (Adamop), Ângela Schanoski, primeira-dama de Maripá, explicou que a iniciativa surgiu a partir de uma conversa entre as primeiras-damas da região que evidenciou a dificuldade dos pequenos municípios realizarem o acolhimento de mulheres vítimas de violência.
“Foi assim que nasceu o Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná (Ciasop), que administrará o Espaço de Acolhimento de Toledo. Em municípios pequenos, onde tantas vezes as mulheres não têm para onde correr, ele representa a diferença entre o medo e a vida. É lá que elas encontrarão segurança, apoio e a chance real de recomeçar”, afirmou.
De acordo com a secretária da Mulher de Toledo, Eliane Bombardelli, o novo espaço representa um grande avanço na política pública de proteção às mulheres da região oeste. “As mulheres que chegarem no local serão atendidas por uma equipe totalmente preparada para recebê-las com seus filhos e até com seus pets. Elas terão um local seguro para permanecer durante o período necessário para que ela possa voltar a sua vida social junto aos seus familiares, ao seu trabalho”, disse.