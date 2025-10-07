12°C 19°C
Exames de Hungria confirmaram presença de metanol no organismo do rapper

O cantor havia sido internado em um hospital de Brasília e recebeu alta no domingo (5)

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
07/10/2025 às 18h20
Exames de Hungria confirmaram presença de metanol no organismo do rapper
Hungria estava internado desde quinta (2) em Brasília, após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. Foto: Reprodução/Instagram

A equipe do rapper Hungria informou que os exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo do cantor, indicando um quadro de intoxicação pela substância.

Na segunda-feira (6), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, havia afirmado que o exame não havia constatado a presença de metanol.

“De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 6 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova”, disse a equipe do rapper.

Eles reforçaram que o cantor apresentou quadro compatível com intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica possivelmente adulterada.

Na ocasião, o artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce.

O ministro da Saúde disse na segunda que os exames realizados no rapper não detectaram a presença de metanol em seu organismo. O cantor havia sido internado em um hospital de Brasília e recebeu alta no domingo (5), após apresentar melhora clínica.

“Ele já teve alta, está em casa. Durante o acompanhamento, já havia sido solicitado um exame para detecção do metanol pela rede privada, mas o Ministério da Saúde ajudou no acesso ao centro de referência de toxicologia do SUS, que fez a detecção mais rápida e destacou a ausência do metanol”, afirmou o ministro ao site Metrópoles.

“Não só do metanol, mas também de seus derivados, como o ácido fórmico, que causa agressão ao sistema nervoso central. Mais informações serão fornecidas pela própria equipe médica”, acrescentou.

A Polícia Civil do Distrito Federal também havia informado nesta sexta-feira (3) que não foi detectada a presença de metanol no laudo da perícia realizada em amostras da bebida comprada pelo rapper Hungria, assim como nas garrafas na distribuidora localizada em Vicente Pires, onde o produto foi adquirido.

A corporação disse também que outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, selos, lacres e do próprio líquido.

Hungria estava internado desde quinta (2) em Brasília, após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas.Ele recebeu alta neste domingo (5).

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os shows que faria até o próximo final de semana.

O Ministério da Saúde informou nesta segunda que há 17 casos confirmados no Brasil e outros 200 em investigação de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica. O número inclui duas mortes confirmadas em São Paulo, além de outras 12 em investigação.

Das 217 notificações de intoxicação, o estado de São Paulo concentra 82,49% delas, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise, segundo o ministério.

