Sengés abre oportunidades de trabalho e qualificação para jovens

SENGÉS - A Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, abrira novas inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026, uma iniciativa que busca preparar jovens para o mercado de trabalho e oferecer oportunidades de capacitação profissional. Voltado a estudantes com idade entre 16 e 20 anos, o programa oferece cursos nas áreas administrativa e de produção industrial, combinando formação teórica e prática supervisionada.

As inscrições estarão abertas de 20 a 31 de outubro, e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, das 8h às 17h. Para participar, é necessário apresentar os documentos RG, CPF, comprovante de residência e estar acompanhado de um responsável legal no momento da inscrição.

O Programa Jovem Aprendiz é reconhecido por ser uma importante porta de entrada para o primeiro emprego, permitindo que os jovens adquiram experiência profissional enquanto continuam estudando. Em Sengés, a iniciativa conta com o apoio de empresas parceiras do município, que oferecem vagas e acompanhamento técnico aos participantes.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, o objetivo do programa é promover a inclusão social e o desenvolvimento de competências essenciais para o mundo do trabalho. “Queremos que nossos jovens estejam preparados para os desafios do futuro e possam ingressar no mercado com qualificação e confiança”, destacou a pasta em nota.

Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Vereador Basílio Costa, levando toda a documentação exigida. As vagas são limitadas, e a seleção levará em conta os critérios do programa e a disponibilidade dos cursos.

A iniciativa reforça o compromisso do município em investir na formação dos jovens sengesenses, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para a construção de novas trajetórias profissionais.