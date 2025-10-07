12°C 19°C
ALEP SELO DIAMANTE

Irani Barros anuncia reajuste salarial para servidores municipais de Arapoti

Prefeito confirmou um reajuste de 15% na base de vencimentos, que será aplicado em parcelas de 5%, com correções previstas para outubro deste ano, janeiro de 2027 e janeiro de 2028

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/10/2025 às 15h37
Reajuste foi confirmado em uma reunião com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e funcionários de diversas áreas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Mais de 200 servidores municipais de Arapoti, nos Campos Gerais, terão aumento de salário nos próximos anos. Nesta terça-feira (7), o prefeito Irani José Barros confirmou um reajuste de 15% na base de vencimentos, que será aplicado de forma escalonada em três etapas. A medida vai beneficiar 228 trabalhadores de diferentes setores da administração pública do município.

O anúncio foi feito durante uma reunião com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e funcionários de diversas áreas. O aumento será dividido em parcelas de 5%, com as correções previstas para outubro de 2025, janeiro de 2027 e janeiro de 2028.

O reajuste contempla servidores dos níveis I a IV do plano de carreira, que abrangem cargos com menores salários, como auxiliares, motoristas, agentes e monitores, entre outros. A proposta tem como objetivo corrigir distorções salariais e valorizar profissionais que atuam na linha de frente do atendimento à população.

De acordo com a administração municipal, o reajuste é resultado de um levantamento técnico solicitado pelo prefeito, que apontou defasagens em algumas funções. O estudo buscou uma forma de garantir a correção sem comprometer o equilíbrio das contas públicas e respeitando o limite prudencial da folha de pagamento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O prefeito destacou que o aumento atende a uma antiga reivindicação dos servidores e representa um avanço na política de valorização do funcionalismo. A decisão também reflete o compromisso da gestão em reconhecer o trabalho dos profissionais que garantem o funcionamento dos serviços públicos essenciais, especialmente aqueles que recebem os menores vencimentos.

Segundo a prefeitura, a correção salarial trará mais justiça e equilíbrio à estrutura remuneratória do município, além de melhorar a motivação e o poder de compra dos servidores beneficiados. O reajuste será oficializado por meio de um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal nas próximas semanas.

Com a medida, a gestão municipal espera reduzir desigualdades dentro do quadro de funcionários e reforçar o compromisso de manter uma política salarial responsável, que reconheça o esforço de quem está diariamente nas ruas, escolas, postos de saúde e demais repartições garantindo atendimento à população.

O reajuste também vem como uma resposta e cumprimento de promessa do prefeito Irani Barros. Cerca de dois meses atrás, os motoristas do município entraram em greve, com o objetivo de alcançar o reajuste, que foi autorizado pelo prefeito.

