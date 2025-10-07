12°C 19°C
Prefeitura de Jaguariaíva lança programa especial de pesca para crianças neste domingo

Voltado a crianças de 2 a 14 anos, o projeto busca despertar o interesse pela natureza e ensinar, de forma divertida, sobre preservação e sustentabilidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/10/2025 às 15h17
Projeto será realizado no Parque Linear. Foto: Prefeitura de Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A criançada de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, vai ganhar um presente especial neste Dia das Crianças. Na data que celebra este dia especial para elas, a prefeitura realizará o lançamento oficial do Programa de Pesca Esportiva Infantil, uma iniciativa que busca despertar nas crianças o gosto pela natureza e ensinar sobre a preservação ambiental e sustentabilidade, de uma forma divertida e que promete envolver os pequenos.

O projeto foi anunciado em agosto, mas a prefeitura se programou para que o lançamento acontecesse oficialmente nesta data. A dinâmica da iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), é simples: ensinar na prática sobre cuidados com o meio ambiente, proporcionando um momento de lazer para as crianças.

A proposta é voltada exclusivamente para crianças que tenham entre 2 e 14 anos de idade, sempre acompanhadas por um adulto responsável, garantindo a segurança dos pequenos envolvidos com o projeto, que será realizado no Parque Linear Leonardo von Linsingen, unindo o aprendizado e a conscientização ambiental através da diversão.

Conforme aponta o decreto de criação do projeto, todas as crianças participantes deverão emitir uma carteirinha de identificação, que funcionará como uma licença para a pesca, que funcionará no modelo “pesque e solte”, ou seja, todo peixe fisgado deverá ser devolvido ao lago, que será aberto para a atividade apenas aos domingos, entre as 08h e 17h.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos peixes, há regras específicas. Só serão permitidas varas simples, preferencialmente de bambu, com até 2,5 metros, sem o uso de molinetes ou carretilhas.

Os anzóis devem ser pequenos e sem farpas, e a isca recomendada é a massa própria para pesca, ou seja, nada de iscas vivas ou artificiais com cheiro. Antes do início das atividades, a SEMA realizou a soltura de alevinos no lago, reforçando a diversidade e a sustentabilidade da fauna aquática local.

O lançamento oficial do programa acontece durante a Festa das Crianças, neste domingo (12), que promete movimentar o Parque Linear com brincadeiras, música e muita alegria. Um domingo que vai unir diversão e consciência ambiental, celebrando a infância em grande estilo.

Embora o lançamento seja já neste domingo, as famílias que quiserem podem obter a carteirinha de identificação diretamente no SEMA, ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9-2sO1ENYvKnMZNIYVUuMDZg_QMO-va52-eNEHD8GKdP5Q/viewform?pli=1. Outras informações referentes ao funcionamento do projeto também podem ser encontradas no SEMA ou na prefeitura do município.

