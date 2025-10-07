12°C 19°C
ALEP SELO DIAMANTE

Ratinho Junior lança investimento de R$ 2 bilhões para recapeamento asfáltico em municípios de até 100 mil habitantes

Governador participou nesta terça-feira (7) do I Congresso dos Municípios do Paraná, ocasião em que também anunciou o repasse de R$ 15 milhões para a construção da nova sede da AMP

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
07/10/2025 às 14h43
Programa deve beneficiar cerca de 375 dos 399 municípios paranaenses, o equivalente a 94% do Estado. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (7), durante o I Congresso dos Municípios do Paraná, em Curitiba, um pacote de R$ 2 bilhões para recapeamento asfáltico em cidades com até 100 mil habitantes. O programa deve beneficiar cerca de 375 dos 399 municípios paranaenses, o equivalente a 94% do Estado. Além disso, o governador confirmou o repasse de R$ 15 milhões para a construção da nova sede da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), entidade responsável pela organização do evento, que segue até esta quarta-feira (8).

“Fortalecer os municípios significa melhorar diretamente a vida das pessoas. Estamos anunciando o maior investimento da história do Paraná em recape asfáltico urbano. São R$ 2 bilhões para recuperar vias, garantir mais segurança no trânsito e melhorar o deslocamento diário dos paranaenses”, afirmou Ratinho Junior.

O governador explicou que o novo programa complementa o “Asfalto Novo, Vida Nova”, voltado à pavimentação de vias ainda sem asfalto. Agora, com o foco no recapeamento, os municípios poderão apresentar projetos à Secretaria de Estado das Cidades (Secid) para acessar os recursos, que serão a fundo perdido. “A Secretaria libera os recursos, os prefeitos fazem a licitação e as obras avançam”, detalhou.

Ratinho Junior destacou ainda que o investimento é resultado do equilíbrio fiscal do Estado. “Esses R$ 2 bilhões vêm de um decreto assinado em maio, que reduziu custos e gerou economia. Fizemos cortes expressivos para garantir esse repasse aos municípios”, ressaltou. “Investir nas cidades é investir nas pessoas, porque é nelas que a vida acontece.”

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, afirmou que o programa marca uma nova fase da política de urbanização do Paraná, agora voltada à requalificação do asfalto existente. “Estamos em um momento extraordinário, com recorde de investimentos nas cidades. A meta é recuperar pavimentos deteriorados, melhorar o ambiente urbano e oferecer mais qualidade de vida à população”, disse.

Segundo o secretário, o projeto também contribui para o desenvolvimento regional. “Um município bem estruturado ajuda a reduzir o êxodo rural e fortalece a economia local. São R$ 2 bilhões em obras, um investimento sem precedentes no Brasil e na América do Sul. Nosso desafio é dar agilidade aos projetos para que as obras comecem ainda neste ano”, completou Guto Silva.

