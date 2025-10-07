12°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Polícia prende mais um suspeito envolvido em tortura que matou uma mulher em Sengés

Operação já prendeu sete pessoas acusadas de participarem do “Tribunal do Crime” que matou a mulher por questões relacionadas ao tráfico de drogas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/10/2025 às 14h04
Suspeito foi preso nesta terça-feira (07) pela Polícia Civil de Sengés. Foto: Polícia Civil de Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Um homem de 20 anos foi preso em Sengés, nos Campos Gerais, acusado de envolvimento em um “Tribunal do Crime” – conjunto de torturas e agressões transmitidas em live -, que resultou na morte de uma mulher de 33 anos em janeiro deste ano. Este é o sétimo criminoso preso por envolvimento com o crime.

A nova prisão aconteceu nesta terça-feira (07), após novos detalhes da investigação apontarem este novo suspeito como um dos envolvidos no homicídio bárbaro da jovem, motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Civil, a participação do suspeito foi comprovada por um relatório complementar, elaborado pelo Setor de Investigação, com dados coletados após a prisão dos primeiros envolvidos, que aconteceu em setembro.

O primeiro envolvido que foi preso, é apontado como líder da facção. Ele é acusado de assassinar um homem com 29 tiros e a mulher de 33 anos através do “Tribunal do Crime”. As investigações apontam que o homicídio bárbaro contra a mulher foi transmitido ao vivo entre membros da organização.

Depois de prenderem o criminoso apontado como líder da organização, os policiais prenderam outras cinco pessoas, antes desta última prisão. Com base na análise detalhada dos celulares apreendidos com estas seis prisões, foi comprovada a participação deste sétimo suspeito envolvido no crime.

Resultados da investigação

A Polícia Civil divulgou algumas das provas reunidas pela investigação até o momento. Entre as provas reunidas estão um áudio do líder da quadrilha ordenando a execução da vítima. Além de solicitar que ela fosse mora, o líder ainda solicitou que os executores enviassem a ele um vídeo do corpo “morto e todo picado”.

Durante as investigações, os policiais também encontraram um vídeo gravado pelos autores, mostrando a vítima sendo ameaçada e suplicando por misericórdia, momentos antes de morrer.

Criminosos zombaram das autoridades

Junto com as provas do crime, os policiais encontraram áudios dos criminosos zombando das autoridades, demonstrando arrogância em suas falas e certeza de que ficariam impunes perante a situação.

Investigação continua

Após reunir todas as provas, e constatar a participação de mais este suspeito, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça, que recebeu todas as provas, apresentadas pelo Delegado Isaías Fernandes Machado.

No entanto, as investigações vão continuar em Sengés, para identificar outros envolvidos e desarticular completamente a organização criminosa, que é apontada como responsável por diversos outros crimes na cidade, incluindo homicídios, tráfico de drogas e outras ações criminosas.

Cidade de Sengés. Foto: Divulgação/Internet
