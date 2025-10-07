12°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Morador de Cambará fatura mais de R$ 200 mil na Lotomania

Aposta acertou 19 das 20 dezenas, a única do país nessa faixa de acertos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM JNN
07/10/2025 às 13h22
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

CAMBARÁ - Um apostador – ou quem sabe uma apostadora – de Cambará, no Norte Pioneiro, recebeu um presentaço nesta segunda-feira (16). O jogo de um dos moradores da cidade acertou quase todas as dezenas da Lotomania, e levou mais de R$ 200 mil para a casa.

A aposta acertou 19 das 20 dezenas do concurso 2832, a única aposta premiada do país nessa faixa de acertos. Nenhum bilhete conseguiu acertar todas as 20 dezenas, fazendo o prêmio principal acumular em R$ 2,5 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quarta-feira (8).

Enquanto outros apostadores aguardam o resultado da quarta-feira, quem fez a aposta em Cambará sorriu – e bastante. O prêmio total entregue para o apostador foi de R$ 207.661,37, uma quantia significativa.

