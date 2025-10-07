Polícia Militar prende motociclista com mais de 30 pedras de crack em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um motociclista foi preso em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, por envolvimento com tráfico de drogas. O homem, de 34 anos, foi pego com mais de 30 pedras de crack, após denúncias de que ele estaria envolvido com o tráfico na cidade.

A prisão aconteceu na madrugada desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações de que o motociclista estaria possivelmente envolvido com tráfico de drogas. Frente a denúncia, foi realizada uma operação para localizar o suspeito.

Ao localizá-lo, os policiais realizaram a abordagem, quando encontraram com o suspeito 32 pedras de crack, junto com pequenas porções de maconha e cocaína. Frente aos fatos, ele foi detido por adquirir, vender, fornecer e produzir drogas.

Junto às drogas, os policiais também apreenderam uma Honda Biz, que estava sendo utilizada pelo suspeito, e três aparelhos celulares. O homem, junto com os objetos e entorpecentes apreendidos, foi encaminhado até a delegacia da Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.