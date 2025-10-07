12°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia Militar prende motociclista com mais de 30 pedras de crack em Jaguariaíva

Policiais receberam uma denúncia de que o motociclista possivelmente estaria envolvido com o tráfico na cidade, e encontraram crack, cocaína e maconha com ele

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM A REDE
07/10/2025 às 11h09
Polícia Militar prende motociclista com mais de 30 pedras de crack em Jaguariaíva
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um motociclista foi preso em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, por envolvimento com tráfico de drogas. O homem, de 34 anos, foi pego com mais de 30 pedras de crack, após denúncias de que ele estaria envolvido com o tráfico na cidade.

A prisão aconteceu na madrugada desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações de que o motociclista estaria possivelmente envolvido com tráfico de drogas. Frente a denúncia, foi realizada uma operação para localizar o suspeito.

Ao localizá-lo, os policiais realizaram a abordagem, quando encontraram com o suspeito 32 pedras de crack, junto com pequenas porções de maconha e cocaína. Frente aos fatos, ele foi detido por adquirir, vender, fornecer e produzir drogas.

Junto às drogas, os policiais também apreenderam uma Honda Biz, que estava sendo utilizada pelo suspeito, e três aparelhos celulares. O homem, junto com os objetos e entorpecentes apreendidos, foi encaminhado até a delegacia da Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto será realizado no Parque Linear. Foto: Prefeitura de Jaguariaíva
PESCA INFANTIL Há 6 horas

Prefeitura de Jaguariaíva lança programa especial de pesca para crianças neste domingo

Voltado a crianças de 2 a 14 anos, o projeto busca despertar o interesse pela natureza e ensinar, de forma divertida, sobre preservação e sustentabilidade

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Filho é preso após incentivar a própria mãe a cometer suicídio

Caso foi registrado no final de semana em Jaguariaíva e vítima levada ao hospital

 Durante a audiência, Juca reforçou seu apoio em ações que buscam amenizar os impactos sociais e econômicos dessa situação. Foto: Orlando Kissner/Alep
EFEITO TRUMP Há 6 dias

Prefeito de Jaguariaíva busca soluções na Alep para crise que já demitiu 200 na cidade

Juca Sloboda participou de uma audiência na Assembleia com deputados e empresários, em busca de soluções para salvar o setor madeireiro do tarifaço anunciado por Trump

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
CAPACITAÇÃO Há 1 semana

Jaguariaíva abre inscrições para cursos gratuitos de prevenção de acidentes e assédio

Capacitações têm vagas limitadas e começam em outubro, com carga horária de 20 horas cada; veja como se inscrever

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 semana

Homem é preso suspeito de cometer estupro e vítima também acaba na cadeia

Caso aconteceu em Jaguariaíva e equipe policial descobriu um mandado de prisão pelo crime de roubo enquanto a mulher recebia atendimento médico

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados