Arapoti inicia programação especial em comemoração ao Dia das Crianças

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti deu início às atividades em celebração ao Dia das Crianças com uma série de eventos voltados à recreação, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários. As primeiras ações ocorreram no sábado (04) em Calógeras, distrito do município, reunindo centenas de crianças em uma tarde de brincadeiras e confraternização. A programação continuou no domingo (05) na cidade.

A comemoração foi promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o Rotary Club de Arapoti e contou com o apoio de voluntários e servidores públicos. As atividades foram acompanhadas pelo vice-prefeito Potinho e pela equipe do Departamento de Cultura. Durante o evento, as crianças participaram de diferentes dinâmicas e brincadeiras, com distribuição de pipoca, doces e cachorro-quente oferecido pelo Rotary Club. A ação teve como objetivo proporcionar momentos de lazer e socialização para as famílias da comunidade.

A programação seguiu neste domingo (5), desta vez na área urbana de Arapoti, com uma grande festa voltada às crianças do município. A equipe da Secretaria Municipal de Educação esteve à frente da organização, garantindo uma tarde repleta de diversão, guloseimas e atividades recreativas. Entre os atrativos, estavam brinquedos infláveis, algodão-doce, pipoca e doces variados, que animaram o público presente.

O evento contou com a participação de famílias de diferentes bairros, que acompanharam as crianças nas atividades. A iniciativa buscou fortalecer o convívio familiar e incentivar o uso de espaços públicos para lazer e interação comunitária. De acordo com a administração municipal, as comemorações seguem o compromisso de promover o bem-estar e a alegria das crianças, além de valorizar o papel da infância no desenvolvimento social do município.

As ações comemorativas fazem parte de uma série de eventos que serão realizados ao longo do mês de outubro, em diferentes localidades de Arapoti, com o apoio de secretarias municipais, entidades e voluntários. A programação continua com atividades culturais e recreativas em escolas e comunidades, ampliando o alcance das celebrações em homenagem ao Dia das Crianças.