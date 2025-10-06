19°C 33°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Arapoti inicia programação especial em comemoração ao Dia das Crianças

As ações foram realizadas na cidade e também no distrito de Calógeras e reuniram dezenas de famílias

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
06/10/2025 às 14h29
Arapoti inicia programação especial em comemoração ao Dia das Crianças
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti deu início às atividades em celebração ao Dia das Crianças com uma série de eventos voltados à recreação, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários. As primeiras ações ocorreram no sábado (04) em Calógeras, distrito do município, reunindo centenas de crianças em uma tarde de brincadeiras e confraternização. A programação continuou no domingo (05) na cidade.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A comemoração foi promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o Rotary Club de Arapoti e contou com o apoio de voluntários e servidores públicos. As atividades foram acompanhadas pelo vice-prefeito Potinho e pela equipe do Departamento de Cultura. Durante o evento, as crianças participaram de diferentes dinâmicas e brincadeiras, com distribuição de pipoca, doces e cachorro-quente oferecido pelo Rotary Club. A ação teve como objetivo proporcionar momentos de lazer e socialização para as famílias da comunidade.

A programação seguiu neste domingo (5), desta vez na área urbana de Arapoti, com uma grande festa voltada às crianças do município. A equipe da Secretaria Municipal de Educação esteve à frente da organização, garantindo uma tarde repleta de diversão, guloseimas e atividades recreativas. Entre os atrativos, estavam brinquedos infláveis, algodão-doce, pipoca e doces variados, que animaram o público presente.

O evento contou com a participação de famílias de diferentes bairros, que acompanharam as crianças nas atividades. A iniciativa buscou fortalecer o convívio familiar e incentivar o uso de espaços públicos para lazer e interação comunitária. De acordo com a administração municipal, as comemorações seguem o compromisso de promover o bem-estar e a alegria das crianças, além de valorizar o papel da infância no desenvolvimento social do município.

As ações comemorativas fazem parte de uma série de eventos que serão realizados ao longo do mês de outubro, em diferentes localidades de Arapoti, com o apoio de secretarias municipais, entidades e voluntários. A programação continua com atividades culturais e recreativas em escolas e comunidades, ampliando o alcance das celebrações em homenagem ao Dia das Crianças.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Equipe percorreu municípios dos Campos Gerais que fazem parte da Trilha de Longo Curso Caminho da Escarpa Devoniana. Foto: Divulgação
EM DESTAQUE Há 1 semana

Trilha da Escarpa Devoniana: Arapoti recebe gravações de programa da RPC

Município foi cenário das gravações, que percorreram a Trilha registrando atrativos turísticos, culturais, históricos e gastronômicos

 Imagem Ilustrativa. Foto: Shutterstock
APAGÃO Há 1 semana

Apagão em Arapoti: bairro Boa Vista completa cinco dias sem energia

Bairro está sem luz desde o apagão do último domingo (21); moradores emprestam freezers e geladeiras de parentes para evitar que alimentos estraguem

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 semanas

Prefeitura realiza prestação de contas na Câmara Municipal de Arapoti

Encontros tiveram como foco a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, envolvendo áreas estratégicas da gestão municipal

 Entre os itens estão mini bands, arco de ginástica, faixa Thera Band, bola de pilates, escada de agilidade em nylon e outros equipamentos. Foto: Divulgação
ESPORTES Há 2 semanas

Prefeitura de Arapoti entrega novos kits para o projeto “Vai Idoso”

Kits contam com mini bands, arco de ginástica, faixa Thera Band, bola de pilates e outros equipamentos para ampliar as atividades oferecidas com conforto e segurança

 Foto: Divulgação.
CULTURA Há 2 semanas

VI Mostra Cultural premia mais de 70 participantes do projeto Semeando Música em Arapoti

Mostra reuniu estudantes de música e técnica vocal, com presença de autoridades e entrega de troféus aos participantes

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados