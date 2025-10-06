19°C 33°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Semana do Idoso é marcada por atividades de convivência e bem-estar em Sengés

Iniciativa reuniu dezenas de idosos que participam dos programas sociais do município e contou com o apoio de profissionais e parceiros locais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
06/10/2025 às 14h07
Semana do Idoso é marcada por atividades de convivência e bem-estar em Sengés
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, promoveu, por meio da Secretaria de Assistência Social, uma programação especial voltada à valorização da terceira idade. As atividades ocorreram durante toda a semana passada no Centro de Convivência da Terceira Idade e tiveram como foco o bem-estar, a saúde e a integração dos participantes.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A iniciativa reuniu dezenas de idosos que participam dos programas sociais do município e contou com o apoio de profissionais e parceiros locais. A abertura da programação aconteceu com uma visita à academia, incentivando a prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis. Ao longo da semana, diferentes ações foram realizadas, como a “Tarde do Sanduíche”, momento de confraternização e socialização entre os grupos atendidos pela rede de assistência.

Entre os destaques esteve a palestra ministrada pelo médico Dr. Vitor Fonseca, que abordou temas relacionados à saúde e qualidade de vida na terceira idade. Outro ponto alto foi a “Tarde da Beleza”, que ofereceu cuidados estéticos, cortes de cabelo e serviços de embelezamento, reforçando a importância da autoestima e do autocuidado.

A programação também incluiu a “Caminhada Amiga”, que terminou com um piquenique ao ar livre, promovendo o contato com a natureza e o fortalecimento dos vínculos comunitários. Para encerrar a semana comemorativa, os participantes se reuniram em um almoço de confraternização, com momentos de alegria, música e interação.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a ação integra o calendário municipal de atividades voltadas à pessoa idosa e reforça o compromisso da gestão com políticas públicas de inclusão e valorização da terceira idade em Sengés. O evento contou com a participação da equipe do Centro de Convivência e de voluntários que colaboraram para o sucesso da programação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
As prisões são preventivas, e fazem parte de um esforço contínuo para desarticular grupos envolvidos com o tráfico na região. Foto: PCPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 12 horas

Polícia prende novos membros de associação criminosa investigada por tráfico de drogas em Sengés

Um homem e duas mulheres foram presos na última semana, em continuação a uma operação que prendeu dezenas de criminosos envolvidos com os crimes neste ano

 Cronograma começou nesta segunda-feira (29). Foto: Divulgação
SEMANA DO IDOSO Há 1 semana

Semana do Idoso em Sengés oferece diversão, cuidado e integração

Prefeitura preparou um cronograma especial que conta com tardes de lanche, beleza e conscientização

 Iniciativa foi realizada no Centro da Terceira Idade, e segue nesta quinta-feira (25). Foto: Divulgação
CASA PRÓPRIA Há 2 semanas

Sengés recebe ação para ajudar famílias a conquistarem a casa própria

Município recebeu o Plantão Casa Própria, iniciativa que oferece atendimento para as famílias que interessadas em regularizar ou conquistar a casa; Plantão continua nesta quinta-feira (25)

 Cidade de Sengés. Foto: Divulgação/Internet
ESPORTE E CULTURA Há 2 semanas

Corrida noturna e Feira da Lua prometem agitar Sengés no próximo mês

Primeira edição da Sengés Night Run acontecerá no dia 18 de outubro, unindo o esporte, lazer e cultura

 Foto: PCPR
CAMPOS GERAIS Há 2 semanas

Homem que espancou idoso para roubar é preso em Sengés

Suspeito foi preso nesta quinta-feira (18), após uma investigação que o apontou como responsável por uma série de furtos na cidade

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados