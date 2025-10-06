Semana do Idoso é marcada por atividades de convivência e bem-estar em Sengés

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, promoveu, por meio da Secretaria de Assistência Social, uma programação especial voltada à valorização da terceira idade. As atividades ocorreram durante toda a semana passada no Centro de Convivência da Terceira Idade e tiveram como foco o bem-estar, a saúde e a integração dos participantes.

A iniciativa reuniu dezenas de idosos que participam dos programas sociais do município e contou com o apoio de profissionais e parceiros locais. A abertura da programação aconteceu com uma visita à academia, incentivando a prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis. Ao longo da semana, diferentes ações foram realizadas, como a “Tarde do Sanduíche”, momento de confraternização e socialização entre os grupos atendidos pela rede de assistência.

Entre os destaques esteve a palestra ministrada pelo médico Dr. Vitor Fonseca, que abordou temas relacionados à saúde e qualidade de vida na terceira idade. Outro ponto alto foi a “Tarde da Beleza”, que ofereceu cuidados estéticos, cortes de cabelo e serviços de embelezamento, reforçando a importância da autoestima e do autocuidado.

A programação também incluiu a “Caminhada Amiga”, que terminou com um piquenique ao ar livre, promovendo o contato com a natureza e o fortalecimento dos vínculos comunitários. Para encerrar a semana comemorativa, os participantes se reuniram em um almoço de confraternização, com momentos de alegria, música e interação.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a ação integra o calendário municipal de atividades voltadas à pessoa idosa e reforça o compromisso da gestão com políticas públicas de inclusão e valorização da terceira idade em Sengés. O evento contou com a participação da equipe do Centro de Convivência e de voluntários que colaboraram para o sucesso da programação.