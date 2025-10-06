Filho é preso após incentivar a própria mãe a cometer suicídio

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira (13) após ser flagrado incentivando a própria mãe a cometer suicídio. O caso foi registrado no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, e a vítima foi levada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os guardas municipais se depararam com uma mulher que estaria tentando tirar a própria vida, mas o que mais chamou a atenção é que o filho da vítima ao invés de ajudar a mãe estava incentivando ela a cometer o suicídio.

Frente aos fatos, o homem foi preso pelo crime de induzir ou instigar alguém a tirar a própria vida sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a mulher foi levada ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.