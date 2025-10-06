19°C 33°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia prende novos membros de associação criminosa investigada por tráfico de drogas em Sengés

Um homem e duas mulheres foram presos na última semana, em continuação a uma operação que prendeu dezenas de criminosos envolvidos com os crimes neste ano

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
06/10/2025 às 09h21
Polícia prende novos membros de associação criminosa investigada por tráfico de drogas em Sengés
As prisões são preventivas, e fazem parte de um esforço contínuo para desarticular grupos envolvidos com o tráfico na região. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na última semana, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Sengés, nos Campos Gerais, prendeu três pessoas investigadas pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas. As prisões são preventivas, e fazem parte de um esforço contínuo para desarticular grupos envolvidos com o tráfico na região.

A última prisão aconteceu na última quinta-feira (02), tendo como alvo uma mulher que estava foragida, se escondendo em um sítio entre o bairro Reianópolis e a cidade de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. Após um minucioso trabalho de inteligência realizado pelos investigadores, a foragida foi rastreada e seu paradeiro, identificado.

Com o apoio da Polícia Militar local, foi possível interceptar e capturar a suspeita, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra ela.

A equipe da Delegacia de Sengés agradece a colaboração da comunidade e reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos canais oficiais da Polícia Civil. Conforme destaca o delegado Dr. Isaías Fernandes Machado:

"O combate ao tráfico de drogas é uma prioridade para nossa equipe. Contamos com a colaboração da população para fortalecer a segurança na nossa cidade e garantir que a lei seja cumprida. Denunciem sempre que perceberem atividades suspeitas, pois a união entre polícia e comunidade é fundamental para o sucesso das nossas operações."

Essas ações são fruto de uma longa investigação conduzida pela Delegacia de Sengés, que já resultou na prisão de vários outros traficantes e no desmantelamento de boa parte da estrutura criminosa que atuava em diversos bairros do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
MELHOR IDADE Há 7 horas

Semana do Idoso é marcada por atividades de convivência e bem-estar em Sengés

Iniciativa reuniu dezenas de idosos que participam dos programas sociais do município e contou com o apoio de profissionais e parceiros locais

 Cronograma começou nesta segunda-feira (29). Foto: Divulgação
SEMANA DO IDOSO Há 1 semana

Semana do Idoso em Sengés oferece diversão, cuidado e integração

Prefeitura preparou um cronograma especial que conta com tardes de lanche, beleza e conscientização

 Iniciativa foi realizada no Centro da Terceira Idade, e segue nesta quinta-feira (25). Foto: Divulgação
CASA PRÓPRIA Há 2 semanas

Sengés recebe ação para ajudar famílias a conquistarem a casa própria

Município recebeu o Plantão Casa Própria, iniciativa que oferece atendimento para as famílias que interessadas em regularizar ou conquistar a casa; Plantão continua nesta quinta-feira (25)

 Cidade de Sengés. Foto: Divulgação/Internet
ESPORTE E CULTURA Há 2 semanas

Corrida noturna e Feira da Lua prometem agitar Sengés no próximo mês

Primeira edição da Sengés Night Run acontecerá no dia 18 de outubro, unindo o esporte, lazer e cultura

 Foto: PCPR
CAMPOS GERAIS Há 2 semanas

Homem que espancou idoso para roubar é preso em Sengés

Suspeito foi preso nesta quinta-feira (18), após uma investigação que o apontou como responsável por uma série de furtos na cidade

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados