Polícia prende novos membros de associação criminosa investigada por tráfico de drogas em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na última semana, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Sengés, nos Campos Gerais, prendeu três pessoas investigadas pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas. As prisões são preventivas, e fazem parte de um esforço contínuo para desarticular grupos envolvidos com o tráfico na região.

A última prisão aconteceu na última quinta-feira (02), tendo como alvo uma mulher que estava foragida, se escondendo em um sítio entre o bairro Reianópolis e a cidade de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. Após um minucioso trabalho de inteligência realizado pelos investigadores, a foragida foi rastreada e seu paradeiro, identificado.

Com o apoio da Polícia Militar local, foi possível interceptar e capturar a suspeita, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra ela.

A equipe da Delegacia de Sengés agradece a colaboração da comunidade e reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos canais oficiais da Polícia Civil. Conforme destaca o delegado Dr. Isaías Fernandes Machado:

"O combate ao tráfico de drogas é uma prioridade para nossa equipe. Contamos com a colaboração da população para fortalecer a segurança na nossa cidade e garantir que a lei seja cumprida. Denunciem sempre que perceberem atividades suspeitas, pois a união entre polícia e comunidade é fundamental para o sucesso das nossas operações."

Essas ações são fruto de uma longa investigação conduzida pela Delegacia de Sengés, que já resultou na prisão de vários outros traficantes e no desmantelamento de boa parte da estrutura criminosa que atuava em diversos bairros do município.