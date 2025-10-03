‘Casada’ aos 13, mulher enfrenta abortos e partos prematuros após violência doméstica em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma mulher de 21 anos e os três filhos dela — de 2 meses, 1 ano e 4 anos — foram resgatados de uma situação de violência doméstica nesta quinta-feira (2), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O agressor tem 24 anos e é pai das crianças. Ele foi preso preventivamente.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), a mulher estava em um relacionamento com o homem desde os 13 anos de idade e já tinha pedido ajuda em um posto de saúde da cidade. A investigação apontou que a violência sofrida por ela também provocou problemas de saúde nas crianças e chegou a contribuir para um aborto e antecipação dos partos dos filhos.

Um inquérito policial foi instaurado sobre o caso e o agressor está sendo investigado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e violência psicológica. Ele segue preso na cadeia pública da cidade.

A operação foi realizada pelo Ministério Público do Paraná em conjunto com a Polícia Civil (PC-PR), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Conselho Tutelar. De acordo com a promotora Camile D'Athayde Matos, a situação foi denunciada pelo Creas, onde a família passava por acompanhamento.

"Após os esforços de toda a rede de proteção, não foi possível o reestabelecimento das condições adequadas para um desenvolvimento sadio dessas crianças. [...] Essa mulher, hoje com menos de 25 anos de idade, é vitima desde que era adolescente de uma série de violações de direitos, sobretudo relacionados à violência doméstica. Essas crianças vivem numa condição insalubre e não estão podendo usufruir dos atendimentos médicos necessários e condições mínimas e dignas de vida para o desenvolvimento", contou a promotora.

A investigação apontou que a mulher nunca chegou a denunciar o companheiro à polícia, pois enfrentava dificuldades em romper o ciclo de violência, por não ter uma rede de apoio familiar.

A promotora informou que a mulher foi encaminhada para atendimento especializado em uma entidade de apoio a vítimas de violência, onde fará acompanhamento psicológico. As crianças também foram acolhidas por uma rede de apoio devido às condições de saúde.

"O objetivo é que ela compreenda e consiga sair desse ciclo de violência, se reestabeleça para poder exercer de forma adequada o poder familiar. Após todo esse acompanhamento dela e das crianças, será priorizado o retorno dos filhos ao seio familiar, desde que isso se revele mais adequado e atenda ao melhor interesse deles", explicou Camile.

Polícia Civil

A operação teve total apoio da Polícia Civil de Wenceslau Braz. No entanto, procurada pela reportagem da Folha, tanto a corporação quanto o delegado Angelo Oliveira Batista Dias preferiram não se pronunciar até o fechamento desta publicação.